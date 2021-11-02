المولودية تُعمّق جراح البطل وأمسية “البشاري” حميدي

باتت كلّ أندية بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم في موسمها الجديد مساء الثلاثاء، وقد لعبت مقابلتَين.

جاء ذلك بعد إجراء المقابلات الأربع المُتأخّرة، من عمر الجولة الأولى للبطولة الوطنية.

واستمرّ بطل النسختَين الماضيتَين شباب بلوزداد في تقديم العروض السلبية، وخسر مباراته الجوارية أمام مولودية الجزائر.

وفاز وصيف الطّبعة الماضية وفاق سطيف بِشقّ الأنفس، على الضّيف والصّاعد الجديد هلال شلغوم العيد.

ولم يجد صاحب المركز الثالث في بطولة الموسم الماضي فريق شبيبة الساورة عناءً يُذكر، وانتصر على ضيفه سريع غليزان، بِأثقل نتيجة في بطولة نسخة 2021-2022. بينما افترق أولمبي المدية والزّائر فريق شبيبة القبائل على نتيجة التعادل.

وتألّق متوسط الميدان بلعيد حميدي بِتسجيل ثلاثية، لِمصلحة فريقه شبيبة الساورة في مرمى سريع غليزان.

وبات حميدي هدّافا لِبطولة القسم الوطني الأوّل، مُلتحقا بِالمهاجمَين يوسف جحنيط وأحمد النذير بن بوعلي من اتحاد بسكرة ونادي البارادو – على التوالي – اللذَين يملكان أيضا رصيد 3 أهداف لِكلّ واحد منهما.

ويرتبط بلعيد حميدي – ابن ولاية سعيدة البالغ من العمر 25 سنة – مع نادي شبيبة الساورة بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2023.

واهتزّت الشباك 20 مرّة في مشهد رفع الستار، وهي الحصيلة ذاتها من الأهداف في الجولة الثانية.

وتُجرى مقابلات الجولة الثالثة من عمر البطولة الوطنية، بعد ظهيرة السبت والأحد المُقبلَين.

وانتهت المقابلات الأربع على النّحو التالي:

م.الجزائر 2 – ش.بلوزداد 1

و.سطيف 1 – ه.شلغوم العيد 0

ش.الساورة 6 – س.غليزان 0

أ.المدية 0 – ش.القبائل 0

وتشكّل جدول الترتيب كالتالي:

1- ا.بسكرة 6ن

2- ن.البارادو 6ن

3- ا.العاصمة 4ن

4- م.الجزائر 4ن

5- ن.حسين داي 4ن

6- و.سطيف 4ن

7- أ.المدية 4ن

8- ش.الساورة 3ن

9- و.تلمسان 3ن

10- م.وهران 3ن

11- س.غليزان 3ن

12- ش.القبائل 2ن

13- ش.بلوزداد 1ن

14- ش.قسنطينة 1ن

15- ن.مقرة 1ن

16- ج.الشلف 0ن

17- ه.شلغوم العيد 0ن

18- أ.الأربعاء 0ن