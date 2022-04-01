المولودية تُفرّط في فرصة الاقتراب من الرّائد بلوزداد

أُقيمت مساء الجمعة فعّاليات خمسة لقاءات، من عمر الجولة الـ 24 لِبطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وفشل الوصيف فريق مولودية الجزائر في تقليص الفارق بينه وبين الرّائد شباب بلوزداد، إلى أكبر درجة ممكنة، لمّا اكتفى بِنتيجة التعادل مع ضيفه أولمبي المدية.

وحصد شباب قسنطينة نقاط الفوز بِميدانه أمام نادي البارادو، وواصل تقديم عروضه الإيجابية، حيث لم ينهزم “السنافر” في خامس مباراة لهم على التوالي. في حين انتهت مباراة القمّة بين شبيبة القبائل والزائر اتحاد العاصمة، بِلا غالب ولا مغلوب.

وبِفوزها على الضيف اتحاد بسكرة، لم تخسر جمعية الشلف في خامس مباراة لها تواليا. بينما انهزم زملاء الهدّاف هشام مختار في رابع مواجهة لهم على التوالي.

وتدهورت وضعية نصر حسين داي وقد يسقط إلى القسم الثاني عند نهاية المطاف، بعد أن خسر أمام مضيفه نجم مقرة. عِلما أن فريق “الدم والذهب” لم يتذوّق حلاوة الانتصار في المقابلات الخمس الأخيرة.

وجاءت نتائج المقابلات على الشّكل التالي:

م.الجزائر 0 – أ.المدية 0

ش.قسنطينة 1 – ن.البارادو 0

ش.القبائل 1 – ا.العاصمة 1

ج.الشلف 2 – ا.بسكرة 0

ن.مقرة 1 – ن.حسين داي 0

وتشكّل جدول الترتيب على النّحو التالي:

1- ش.بلوزداد 48ن (ناقص 3 مقابلات)

2- م.الجزائر 42ن

3- ش.الساورة 40ن (ناقص 3 مقابلات)

4- ش.قسنطينة 40ن

5- ش.القبائل 40ن (ناقص مقابلة)

6- ن.البارادو 40ن

7- ا.العاصمة 38ن

8- و.سطيف 34ن (ناقص 3 مقابلات)

9- ج.الشلف 34ن

10- ا.بسكرة 33ن

11- ن.مقرة 23ن

12- ه.شلغوم العيد 27ن (ناقص مقابلة)

13- أ.الأربعاء 27ن (ناقص مقابلة)

14- م.وهران 24ن (ناقص مقابلتَين)

15- أ.المدية 21ن (ناقص مقابلة)

16- ن.حسين داي 18ن

17- س.غليزان 16ن

18- و.تلمسان 10ن (ناقص مقابلة)