المولودية تُقصى وجيجل في ثمن النهائي

جمهور غفير بِملعب "حسين رويبح" بِجيجل، حضر مواجهة اتحاد عنابة.

أبعد فريق نجم مقرة عصر الثلاثاء مُنافسه نادي مولودية الجزائر من سباق كأس الجمهورية، مثلما تأهّل شباب جيجل إلى المحطّة الموالية.

وفاز نجم مقرة داخل القواعد بِهدفَين لِصفر على مولودية الجزائر، في لقاء لُعب بِرسم الدور الـ 32 لِمسابقة كأس الجمهورية.

وإذا كانت مولودية الجزائر قد أحرزت 7 كؤوس، فإن نجم مقرة بلغ نصف نهائي نسخة 2003-2004، وهي أفضل نتيجة له.

وفي مباراة أخرى لكن في إطار الدور الـ 16، فاز شباب جيجل بِميدانه (2-0) على اتحاد عنابة.

ومعلوم أن شباب جيجل ينتمي إلى الدرجة الثالثة، وينشط اتحاد عنابة في القسم الثاني.

وبِبلوغه ثمن نهائي كأس الجزائر، كرّر فريق “النّمرة” سيناريو طبعة 1969-1970، وهي أحسن نتيجة له في هذه المنافسة.

وفي مواجهة ثالثة لِحساب الدور الـ 32، أسالت مولودية العلمة من القسم الثاني العرق البارد لِشباب بلوزداد، صاحب كأس الطبعة الماضية (2018-2019)، وألقاب البطولة في مواسمها الثلاثة الأخيرة.

وكانت “الفاف” قد ألغت منافسة كأس الجمهورية في ربع نهائي استحقاق 2019-2020، كما لم تُبرمج دورتَي 2020-2021 و2021-2022، بِسبب جائحة “كورونا”.

وإلى غاية الدقيقة الـ 57، كانت مولودية العلمة مُتخلّفة في النتيجة بِثنائية نظيفة، قبل أن تُسجّل هدفَين، وتُجبر شباب بلوزداد على لعب الوقت الإضافي بِميدان “20 أوت 1955” بِالعناصر.

وأحرز الشباب هدفا ثالثا (3-2) في مطلع الوقت الإضافي، منحه تأشيرة التأهّل إلى الدور الـ 16.