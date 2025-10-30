-- -- -- / -- -- --
19 مباراة بِلا خسارة

المولودية في صدارة الترتيب

ارتقى فريق مولودية الجزائر إلى صدارة الترتيب مساء الخميس، بعد أن حصد فوزا ثمينا بِهدف لِصفر على اتحاد خنشلة.

واحتضن ملعب “عمار حمام” بِخنشلة أطوار هذه المباراة، لِحساب آخر لقاء من الجولة التاسعة للبطولة الوطنية “موبيليس”. تحت إدارة حكم الساحة علاء بواب.

وسجّل هدف “العميد” المهاجم سفيان بيازيد في الدقيقة الـ 84، رافعا رصيده إلى هدفَين في البطولة الوطنية، وثلاثة توقيعات بِإضافة مسابقة رابطة أبطال إفريقيا.

وبات فريق المدرب رولاني موكوينا وقد خاض 19 مباراة رسمية بِلا خسارة، وذلك بِاحتساب آخر تسعة لقاءات في البطولة الوطنية للموسم الماضي.

وتتفوّق مولودية الجزائر على شبيبة الساورة في الصدارة، استنادا إلى مقياس فارق الأهداف (+5 نظير +3)، كما أن فريق متوسط الميدان العربي ثابتي لا تزال تنقصه 3 مقابلات متأخّرة. بينما يحوز اتحاد خنشلة 9 نقاط في المركز الـ 11.

