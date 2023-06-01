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رياضة

المولودية والتقليد المُغّيب لدى الأندية الجزائرية

علي بهلولي
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المولودية والتقليد المُغّيب لدى الأندية الجزائرية
ح.م

خصّصت إدارة نادي مولودية الجزائر لِكرة القدم، الخميس، جزءا من نشاطاتها للجانب الإجتماعي والإنساني.

وتوجّه رئيس نادي مولودية الجزائر الحاج رجم والمدرب باتريس بوميل ولاعبو الفريق إلى مستشفى باب الوادي بِالعاصمة، وبِالتحديد إلى قسم الأطفال مرضى السّرطان. وقدّموا لهم هدايا رمزية، وخفّفوا من معاناتهم.

وتزامنت هذه اللّفتة الطيّبة، مع اليوم العالمي للطّفولة المُوافق للفاتح من جوان من كلّ عام.

ومعلوم أن النّشاطات الاجتماعية والأعمال الإنسانية جزء من فلسفة الأندية الرياضية الكبيرة هذه الأيّام، وبِهذا الصّدد، تكون إدارة مولودية الجزائر قد فهمت مضمون الرّسالة، في انتظار باقي فرق البطولة الوطنية.

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