-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

المونديال أنعش الاقتصاد البريطاني وأفرح التجّار!

الشروق الرياضي
  • 198
  • 0
المونديال أنعش الاقتصاد البريطاني وأفرح التجّار!
ح.م
احتفالات لاعبي منتخب إنجلترا في مونديال 2022.

انتعش الاقتصاد البريطاني خلال فترة تنظيم قطر لِمنافسة كأس العالم لِكرة القدم، انطلاقا من الـ 20 من نوفمبر الماضي وإلى غاية الأحد المقبل.

واستهلك البريطانيون ما قيمته مليارَي جنيه استرليني (2.29 مليارَي أورو)، طوال فترة إقامة المونديال. كما ذكرته الصحيفة المحلّية “ديلي ميرور” في تقرير لها نشرته، الخميس.

وتمثّل استهلاك البريطانيين في الطعام والخمور والملابس الرياضية والأجهزة الكهرومنزلية والهدايا التذكارية، يُوضّح المصدر المُشار إليه. الذي أضاف أن الفترة المُتبقّية التي تفصل عن موعد تنظيم نهائي المونديال الأحد المقبل، يُمكن أن تمنح قطاع السياحة والفندقة ما قيمته 16 مليون جنيه استرليني.

ونقلت الصحيفة البريطانية على لسان أحد خبراء الاقتصاد، قوله بِنبرة مازحة: “لقد كان مونديال قطر مُتعة للتجّار، أكثر من عشّاق كرة القدم”!

مقالات ذات صلة
نهاية مهام مدرب البرتغال

نهاية مهام مدرب البرتغال

هل يُزامل رونالدو بونجاح؟

هل يُزامل رونالدو بونجاح؟

حارس منتخب المغرب يرفض الحديث بغير العربية بقطر.. حقيقة الحادثة

حارس منتخب المغرب يرفض الحديث بغير العربية بقطر.. حقيقة الحادثة

شركات أرجنتينية تستثمر في شتيمة ميسي لمهاجم هولندي

شركات أرجنتينية تستثمر في شتيمة ميسي لمهاجم هولندي

الإتحاد البلجيكي يبحث عن مدرب جديد بإعلان توظيف

الإتحاد البلجيكي يبحث عن مدرب جديد بإعلان توظيف

مدرب مونشنغلادباخ يعلّق على العروض التي تلقاها بن سبعيني

مدرب مونشنغلادباخ يعلّق على العروض التي تلقاها بن سبعيني

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد