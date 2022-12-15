المونديال أنعش الاقتصاد البريطاني وأفرح التجّار!

انتعش الاقتصاد البريطاني خلال فترة تنظيم قطر لِمنافسة كأس العالم لِكرة القدم، انطلاقا من الـ 20 من نوفمبر الماضي وإلى غاية الأحد المقبل.

واستهلك البريطانيون ما قيمته مليارَي جنيه استرليني (2.29 مليارَي أورو)، طوال فترة إقامة المونديال. كما ذكرته الصحيفة المحلّية “ديلي ميرور” في تقرير لها نشرته، الخميس.

وتمثّل استهلاك البريطانيين في الطعام والخمور والملابس الرياضية والأجهزة الكهرومنزلية والهدايا التذكارية، يُوضّح المصدر المُشار إليه. الذي أضاف أن الفترة المُتبقّية التي تفصل عن موعد تنظيم نهائي المونديال الأحد المقبل، يُمكن أن تمنح قطاع السياحة والفندقة ما قيمته 16 مليون جنيه استرليني.

ونقلت الصحيفة البريطانية على لسان أحد خبراء الاقتصاد، قوله بِنبرة مازحة: “لقد كان مونديال قطر مُتعة للتجّار، أكثر من عشّاق كرة القدم”!