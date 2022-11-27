المونديال.. فرصة لإنعاش عمليات الاحتيال عبر الانترنت

نصّابون باسم جمعيات معتمدة في قطر

أنعش مونديال قطر، عمليات النصب والاحتيال عبر شبكة الانترنت، حيث يعمد محترفو الاحتيال، إلى استغلال أي مناسبة تبعد عنهم الشبهات وتمكنهم من الإيقاع بأكبر عدد من الضحايا، لسلب أموالهم بطريقة تجعل الضحية يدفع ماله بمحض إرادته للحصول على الجوائز المغرية التي يزعم هؤلاء تقديمها.

مونديال قطر شكّل إحدى أهم المحطات للنصابين هذه المرة، حيث يرسل هؤلاء رسائل عشوائية عبر حسابات مختلفة، تزعم وجود مكافآت وجوائز مالية قيمة، تقوم “مؤسسة قطر الخيرية” بتخصيصها سنويا لعدد من المواطنين، الجمعيات والدول الفقيرة قصد رفع المستوى المعيشي فيها وفتح استثمارات مصغرة تساعد على إنعاش اقتصاد المناطق المستفيدة، وليذهب هؤلاء بعيدا في واقعية النصب وتسهيل الإيقاع بالضحايا، يقومون بمراسلة الأشخاص المعنيين باسم إدارة الجمعية المذكورة وأختامها، وهي طبعا وثائق مزورة، ويطالبون المستفيد بالإسراع في إجراءات الحصول على جائزته حتى يتمكنوا من استخراج تأشيرة السفر للحضور المجاني لبعض مباريات كأس العالم المقامة حاليا في دولة قطر.

النصب يتم، حسب ما استقيناه من أشخاص كانوا على وشك الوقوع في شباك هؤلاء، عبر مطالبة الضحية الذي يراسل على كونه فائزا بالجائزة العشوائية، بملء استمارة تحمل معلوماته الخاصة حتى يتمكنوا من استخراج وثيقة مختومة باسم رئيس “جمعية قطر الخيرية” وتحمل شارتها، إلى جانب صك بمبلغ كبير يمثل قيمة الجائزة، ويطالب المعني عبر رسائل تحمل صفة السري جدا، بإرسال وثائق شخصية حتى يتمكنوا من فتح حساب خاص تحول إليه أمواله ليتمكن من سحبها في بلاده، إلى غاية هذه الخطوة يثق “الضحية” أنه يتعامل مع جهة موثوقة، إلى أن يتم فتح الحساب وتتم مطالبة الفائز بدفع مبلغ مالي قدره 3 آلاف دولار ليتمكن من تفعيل حسابه وسحب قيمة الجائزة المغرية.

وأضاف هؤلاء، أن الأمر دفعهم للبحث عن الجمعية والتحري عن حقيقة وجود مثل هذا النوع من الجوائز، التي خصصت هذه السنة للقضاء على مخلفات جائحة كورونا ومحاولة إنعاش الاقتصاد في البلدان المتضررة منها كثيرا، إلاّ أن الأخيرة تبرأت من قيامها بهذه المبادرات مستنكرة عمليات الاحتيال باسمها، ووضعت خطا أحمر للتبليغ عن كل المحاولات، لتكون جائحة كورونا المتبوعة بتنظيم بطولة كأس العالم فرصة لممتهني النصب والاحتيال للحصول على أموال الضحايا وتضاف هذه إلى قصة الأرملة المالية التي قتل زوجها في الطائرة والتي أسقطت عشرات الضحايا بمحاولاتها المزعومة استرجاع أموال زوجها لاستثمارها في الجزائر وكذا الأرملة السورية التي اعتمدت شبكات النصب، نفس الرواية للإيقاع بضحاياها، إلا أن تناول وسائل الإعلام وبإسهاب لقضايا أرملة الدبلوماسي المالي، مكن عشرات المواطنين من النجاة من شباكهم.