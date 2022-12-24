المونديال يعيد مبابي إلى صدارة قائمة أغلى اللاعبين في العالم

عاد النجم الفرنسي كيليان مبابى إلى صدارة قائمة أغلى اللاعبين في العالم، بعد تألقه مع “الديوك” في مونديال قطر.

وجاء مبابى في صدارة ترتيب أغلى 10 لاعبين في العالم، وفقا للإحصائية التي نشرها موقع “ترانسفير ماركت” العالمى، بقيمة تسويقية بلغت 180 مليون يورو.

وعاد النجم الفرنسي للصدارة من جديد في قائمة الأغلى في عالم كرة القدم، بعدما تراجع للوصافة في تحديثات القيمة التسويقية للاعبين في شهر نوفمبر الماضى، قبل إنطلاق المونديال.

وتفوق النجم الفرنسي، على النرويجى هالاند، هداف مانشستر سيتى، الذي حل في المركز الثانى بـ170 مليون يورو.

وبدأت القيمة التسويقية للنجم المتألق مبابى بـ50 ألف يورو فى ديسمبر من عام 2015، وصولا لـ200 ألف يورو فى ديسمبر 2018، لتصل في الشهر الحالي إلى 180 مليون يوور.

وحلّ البرازيلي فينسيوس جونيور جناح ريال مدريد الإسباني في المركز الثالث بقيمة سوقية 120 مليون يورو.

أما المركزان الرابع والخامس، فقد عادا بالتساوي للاعب الوسط الإنجليزي جودي بيلينغهام نجم بروسيا دورتموند الألماني ومواطنه فيل فودين لاعب مانشستر سيتي، بـ 110 ملايين يورو قيمة سوقية لكل منهما.

أما المراكز من السادس إلى التاسع فعادت لكل من الألماني جمال موسيالا جناح بايرن ميونيخ، والإنجليزي بوكايو ساكا مهاجم أرسنال، والإسباني بيدري لاعب وسط برشلونة، والأورغواياني فيدريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد، بقيمة سوقية 100 مليون يورو.

وجاء في المركز العاشر الإسباني غابي لاعب نادي برشلونة، بقيمة تسويقية بلغت برصيد 90 مليون يورو.