المياه المتبقية في غزة تحت الحدّ الأدنى الموصى به للبقاء على قيد الحياة

كشف رئيس سلطة المياه الفلسطينية مازن غنيم يوم الأحد، أن ما تبقّى من مصادر للمياه في قطاع غزة، لا يكفي لتأمين 15 لترا للفرد الواحد.

ويمثل الرقم الذي ذكره المسؤول الفلسطيني، الحدّ الأدنى الموصى به من منظمة الصحة العالمية. الذي يحتاجه الإنسان من المياه يوميا، للبقاء على قيد الحياة.

وحذر غنيم في تصريح صحفي من استمرار توقف أنظمة تزويد المياه. في ظل عدوان الاحتلال الصهيوني المتواصل على القطاع لليوم التاسع على التوالي.

وطالب المتحدث المجتمع الدولي “بتحمل مسؤولياته في توفير الحماية بشكل عاجل لطواقم سلطة المياه الفنية. لتتمكن من تشغيل المنشآت وتأمين المياه لسكان القطاع”.