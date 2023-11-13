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“الميديتيرانيوم” و”شرفات القصبة”.. مشاريع هامّة لترقية الواجهة البحرية للعاصمة (فيديو)

الشروق أونلاين
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“الميديتيرانيوم” و”شرفات القصبة”.. مشاريع هامّة لترقية الواجهة البحرية للعاصمة (فيديو)
ح.م
مجسّم لمشروع شرفات القصبة المطلة على البحر

تعكف مصالح ولاية الجزائر على تنفيذ عدّة مشاريع للتهيئة العمرانية، في إطار “المخطط الأزرق” الذي يتضمن منشآت سياحية وبنى تحتية، من شأنها ترقية الواجهة البحرية لعاصمة البلاد.

وقد نشرت الولاية مساء الأحد مقطع فيديو، يعرض جملة من مشاريع “المخطط الأزرق”. التي تهدف “لاسترجاع العلاقة المتينة التي كانت تربط المواطن العاصمي بالواجهة البحرية”.

ومن بين هذه المشاريع جسر يربط بين حديقة الحامة وساحل البحر، إلى جانب ممشى للراجلين والدراجات الهوائية، يمتدّ على مسافة 5 كيلومترات إلى غاية ضفاف وادي الحراش.

وبين مدخل العناصر وشارع محمد بلقاسمي على خليج الجزائر، سيتمّ إنشاء “الميديتيرانيوم”. وهو حوض للأسماك يمكّن الزوار من التمتّع بمشاهدة أنواع الكائنات البحرية، عبر المشي في نفق زجاجي.

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