“الميركاتو” الشتوي من 5 جانفي إلى 5 فيفري 2024

الرابطة الأولى "موبيليس":

حددت الرابطة المحترفة لكرة القدم فترة “الميركاتو” الشتوي لبطولة الرابطة الأولى “موبيليس” من 5 جانفي إلى 5 فيفري 2024، بحسب ما أعلنت عنه الأحد الهيئة الكروية على موقعها الرسمي.

وأوضح بيان الهيئة: “تطبيقا لقرارات المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) المتخذة يوم 9 نوفمبر 2023، نحيط الأندية الناشطة في البطولة المحترفة أن الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالفترة الثانية للتسجيلات للموسم الكروي الجاري هي على النحو الآتي: تحديد المرحلة الثانية للتسجيل من 5 جانفي إلى 5 فيفري 2024.

وتخص هذه الفترة الإجازات الخاصة بلاعبي فئة الأكابر فقط”.

وأفادت الهيئة بأن “عدد اللاعبين المستقدمين خلال الميركاتو القادم حدد بخمسة عناصر بما فيهم الأجانب، في حدود العدد المسموح به (27 لاعبا منهم 3 أجانب كأقصى حد)، وكل ناد لم يبلغ تعداده 27 لاعبا يسمح له بإتمام هذا العدد.

من جانب آخر، وتفاديا للصراعات المالية بين الأندية واللاعبين أو المدربين الأجانب، أكدت الرابطة أنه “يتوجب النادي الراغب في استقدام لاعبين أو مدرب أجنبي الدفع في الحساب البنكي للرابطة المحترفة قيمة مالية تعادل 12 أجرة لكل من يتم استقدامه، كضمان. كما يتوجب إرفاق شهادة تثبت دفع هذه القيمة المالية في الملف المقدم. ومع انتهاء عقد اللاعب أو المدرب من دون اي خلاف مالي سيكون بحق الفريق استرجاع القيمة التي دفعها

كضمان”.

وعلى الصعيد المالي، “يلتزم على الأندية احترام التزاماتها المالية تجاه اللاعبين عملا بالشروط المنصوص عليها في عقود اللاعبين المحترفين وفي عقود الانتقالات المبرمة. كل ناد يتأخر عن الدفع لمدة 30 يوما دون قاعدة تعاقدية سيعرض لعقوبات عملا بقوانين العقابية”.

أما في ما يخص مصاريف التكوين “فتقع على عاتق النادي الذي يمضي أول عقد احترافي للاعب أقل من 23 سنة”.

وفي الأخير، وحول منع الانتداب، أن “كل ناد ممنوع من الاستقدام بقرار من لجنة فض النزاعات، سيتم تحذيره بإمكانية خصم النقاط من رصيده أو إسقاطه إلى القسم الأدنى في حال عدم دفع أو عدم احترام القرار خلال الفترة الممنوحة لتسوية النزاع المالي وذلك عملا بقانون الانضباط المعمول به على مستوى الفاف”.