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رياضة

“الميرنغي” يخطط لصفقة ثقيلة

الشروق الرياضي
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“الميرنغي” يخطط لصفقة ثقيلة

يواصل نادي ريال مدريد، مساعيه الجادة لتعزيز صفوفه بصفقات ثقيلة هذا الصيف، تحضيرا لمنافسات الموسم الجديد.

وفي هذا الصدد، أشار فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات في أوروبا، إلى أن الميرنجي يراقب باهتمام بالغ، موقف الكندي ألفونسو ديفيز ظهير أيسر بايرن ميونخ.

وأوضح أن النادي الملكي ينتظر قرار ديفيز، بعدما تلقى عرضا لتجديد تعاقده مع العملاق البافاري.

وينتهي تعاقد ألفونسو ديفيز مع بايرن ميونخ في صيف 2025، وقدم النادي الألماني، عرضا ضخما لإقناع اللاعب بتوقيع عقد جديد.

وحسم ريال مدريد بعد فوزه بدوري ابطال اوروبا بيومين، صفقة انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي قادماً من باريس سان جيرمان كلاعب حر.

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