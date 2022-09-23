الميلان وليفربول يتجاذبان بن ناصر

يلعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر مواجهتَي “الخضر” أمام غينيا كوناكري ونيجيريا، والغموض ما زال يلفّ مصيره مع ناديه ميلان آسي الإيطالي.

وتحدّث الإعلام الإيطالي عن جديد متوسط الميدان الجزائري في أحدث تقارير له، على غرار القناة التلفزيونية “سبورت ميديا سات”، التي قالت إن بن ناصر رفض المُقترح الذي تقدّمت به إدارة الميلان، والقاضي بِتمديد العقد من صيف 2024 إلى الـ 30 من جوان 2026، ورفع راتبه السنوي من 1.7 مليون أورو إلى 3 ملايين أورو.

وأضافت أن الدولي الجزائري مُصرّ على استلام أجرة لا تقلّ عن 4 ملايين أورو سنويا، نظير تجديد العقد.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن إدارة نادي ليفربول الإنجليزي تُراقب الوضع عن قُرب، ومُستعدّة لِتلبية مطالب إسماعيل بن ناصر، وتنتظر إشارة من الدولي الجزائري، لِترتيب إجراءات إبرام الصفقة. مع التذكير بِأن بند تسديد مبلغ 50 مليون أورو في حال تغيير الوجهة قبل انقضاء مدّة العقد، لم يعد مُدوَّنا في العقد الذي يربط بن ناصر بِإدارة “الروسونيري”.

شروط لِتجديد العقد

ما زال اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر يرفض تجديد العقد، مع ناديه ميلان آسي بطل إيطاليا.

ويرتبط متوسط الميدان بن ناصر (24 سنة) مع الميلان بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2024. وبِأجرة سنوية تقترب من رقم 1.8 مليون أورو.

ورفض بن ناصر مُؤخّرا عرضا قدّمه المدير الرياضي لِفريق “الروسونيري” باولو مالديني، فحواه: تمديد العقد إلى غاية صيف 2026، ورفع الراتب إلى رقم 3 ملايين أورو.

ووفقا لِأحدث التقارير الصحفية الإيطالية، فإن بن ناصر يُطالب بِأجرة تُناسب مستواه الفني العالي، مضمونها مبلغ لا يقلّ عن 4 ملايين أورو سنويا.

ولم تغلق إدارة الميلان باب المفاوضات، على أمل التوصّل إلى اتّفاق نهائي بينها وبين بن ناصر قبل نهاية السنة الحالية. وفقا للمصادر ذاتها.

وساهم إسماعيل بن ناصر بِقسط وافر في إحراز فريق ميلان آسي لقب البطولة الإيطالية 2021-2002. كما نال مُؤخّرا جائزة أحسن لاعب في الفريق لِشهر أوت المنصرم، وعيّنه الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم رجل مباراة رابطة الأبطال بين الميلان والضيف دينامو زغرب الكرواتي، الأربعاء الماضي.