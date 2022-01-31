الميلان يقترح على بن ناصر رفع أجرته إلى هذا الرّقم

اقترحت إدارة نادي ميلان آسي الإيطالي على لاعبها الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، رفع أجرته السنوية إلى رقم 3.2 مليون أورو.

وكان متوسط الميدان بن ناصر يقبض راتبا سنويا قيمته 1.7 مليون أورو، منذ التحاقه بِفريق الميلان في صيف 2019.

ويمرّ رفع الأجرة عبر تمديد عقد الدولي الجزائري إلى صيف 2026، كما ذكرته صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية في أحدث تقرير لها.

وأمضى بن ناصر (24 سنة) عند انضمامه إلى نادي “الروسونيري” عقدا، تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2024.

ويُرجّح أن تتوصّل إدارة نادي ميلان آسي الإيطالي ولاعبها إسماعيل بن ناصر إلى اتّفاق بِهذا الشأن، في الأيّام القليلة المقبلة. استنادا إلى المصدر ذاته.