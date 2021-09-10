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رياضة

“المُتهوّر” ترامب يقتحم مجال الإعلام الرياضي!

علي بهلولي
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“المُتهوّر” ترامب يقتحم مجال الإعلام الرياضي!

قرّر الرئيس الأمريكي السّابق المُتهوّر والمُثير للجدل دونالد ترامب، اقتحام مجال الإعلام الرياضي.

وسيُعلّق دونالد ترامب في التلفزيون على منازلة في الملاكمة، تجمع بين مواطنه وبطل العالم سابقا في الوزن الثقيل إيفاندر هوليفيلد (58 سنة) والبرازيلي المُختصّ في الفنون القتالية المُختلطة فيكتور فييرا بيلفور (44 سنة).

وكان الملاكم إيفاندر هوليفيلد قد نال الميدالية البرونزية رفقة الجزائري موسى مصطفى، في وزن 81 كلغ، خلال أولمبياد مدينة لوس أنجلس الأمريكية عام 1984. حيث يمنح المُنظمّون برونزيتَين للملاكمَين اللّذَين تتجمّد مشاركتهما في نصف النهائي.

وتُغطّي القناة التلفزيونية الأمريكية المُشفّرة “إيتش بي أو” وقائع منازلة هوليفيلد وبيلفور، التي تُجرى بِمدينة ميامي مساء هذا السبت.

ونقلت شبكة القنوات الرياضية الأمريكية “إي آس بي آن” على لسان دونالد ترامب قوله بِشأن هذه التجربة الجديدة: “أحبّ الملاكمين الأقوياء والمُنازلات المُثيرة. أنتظر هذا الموعد بِفارغ الصّبر”.

وعلى غرار الأمريكيين و”رعاة البقر”، يعشق رجل الأعمال والسياسي دونالد ترامب (75 سنة) رياضة الملاكمة، وكثيرا ما موّل منازلات في الفن النّبيل الإحترافي.

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