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رياضة

المُقابلات المُحتملة للجزائر في الأدوار الإقصائية لـ “كان” 2022

علي بهلولي
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المُقابلات المُحتملة للجزائر في الأدوار الإقصائية لـ “كان” 2022

يُمكن لِجماهير المنتخبات الـ 24 المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2022 بِالكاميرون، وفي مقدّمتهم أنصار “محاربي الصّحراء”، من الآن إجراء ما يُسمّى بـ “حسابات البقال”.

ويتعلّق الأمر هنا، بِالاحتمالات الواردة بِشأن مقابلات ثمن وربع ونصف ونهائي “كان” 2022، أو ما يُعرف بِالأدوار الإقصائية.

ومعلوم أنّه يتأهّل رائد ووصيف كل فوج (ستّ مجموعات) إلى الدور ثمن النهائي، فضلا عن 4 منتخبات تنال أحسن رتبة ثالثة.

أفواج كأس أمم إفريقيا 2022:

الفوج (1): الكاميرون، بوركينا فاسو، إثيوبيا، جزر الرأس الأخضر.

الفوج (2): السنيغال، زيمبابوي، غينيا كوناكري، مالاوي.

الفوج (3): المغرب، غانا، جزر القمر، الغابون.

الفوج (4): نيجيريا، مصر، السودان، غينيا بيساو.

الفوج (5): الجزائر، سيراليون، غينيا الإستوائية، كوت ديفوار.

الفوج (6): تونس، مالي، موريتانيا، غامبيا.

الدور ثمن النهائي: ما بين الـ 23 والـ 26 من جانفي 2022.

المباراة الأولى: ثاني الفوج (1) – ثاني الفوج (3)

المباراة الثانية: أوّل الفوج (4) – ثالث الفوج (2) أو ثالث الفوج (5) أو ثالث الفوج (6)

المباراة الثالثة: ثاني الفوج (2) – ثاني الفوج (6)

المباراة الرابعة: أوّل الفوج (1) – ثالث الفوج (3) أو ثالث الفوج (4) أو ثالث الفوج (5)

المباراة الخامسة: أوّل الفوج (2) – ثالث الفوج (1) أو ثالث الفوج (3) أو ثالث الفوج (4)

المباراة السادسة: أوّل الفوج (3) – ثالث الفوج (1) أو ثالث الفوج (2) أو ثالث الفوج (6)

المباراة السابعة: أوّل الفوج (5) – ثاني الفوج (4)

المباراة الثامنة: أوّل الفوج (6) – ثاني الفوج (5)

الدور ربع النهائي: ما بين الـ 29 والـ 30 من جانفي 2022.

1- الفائز من المباراة الثالثة – الفائز من المباراة الرابعة

2- الفائز من المباراة الأولى – الفائز من المباراة الثانية

3- الفائز من المباراة السابعة – الفائز من المباراة السادسة

4- الفائز من المباراة الخامسة – الفائز من المباراة الثامنة

الدور نصف النهائي: ما بين الـ 2 والـ 3 من فيفري 2022.

الفائز من المباراة 1 – الفائز من المباراة 4

الفائز من المباراة 2 – الفائز من المباراة 3

النهائي: في الـ 6 من فيفري 2022.

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