المُلاّك الجدد لنادي ميلان يصّرون على بقاء بن ناصر

بات أفضل لاعب في الفريق خلال الفترة الأخيرة

يصّر الملاك الجدد لنادي ميلان الإيطالي الممثلين في شركة “رد بيرد كابيتال” على بقاء أفضل نجوم الروسونيري، وفي مقدمتهم النجم الجزائري، إسماعيل بن ناصر، بعد آخر اجتماع بتقنية التحاضر عن بعد بين مؤسس الشركة الأمريكية، جيري كاردينالي، والمدير الرياضي، باولو مالديني.

وكانت شركة “رد بيرد كابيتال” قالت في بيان يوم الأربعاء الماضي، إنها تحالفت مع ملاك نيويورك يانكيز لإتمام الاستحواذ على حامل لقب الدوري الإيطالي مقابل 1.2 مليار يورو، وتملك “رد بيرد” استثمارات أيضا في مجموعة “فينواي سبورتس” المالكة لنادي ليفربول وفريق بوسطن رد سوكس الأميركي للبيسبول، كما تملك حصة مسيطرة في نادي تولوز الفرنسي لكرة القدم، وستحصل شركة يانكي غلوبال المالكة لفريق نيويورك للبيسبول، على حصة أقلية في ميلان ضمن صفقة الاستحواذ على النادي الإيطالي من مجموعة “إليوت” الأميركية، ومن بين المستثمرين المشاركين بحصص مختلفة مع “ريد بيرد”، نجد نجم السلة الأمريكي الشهير، ليبرون جيمس، وهذا الاستحواذ الرياضي هو الثاني لجيمس، بعد إعلان امتلاكه نسبة 2 من المئة في نادي ليفربول الإنجليزي قبل 10 أعوام، والتي تحوّلت إلى ربح بقيمة 95 مليون دولار.

وقال موقع “كالتشيو ستايل” الإيطالي إن تعليمات الملاك الجدد لنادي ميلان كانت واضحة جدّا، وعلى رأسها ما تعلق بقضية تجديد عقود بعض اللاعبين، مشيرا إلى أن شركة “ريد بيرد” لن تقبل بعد الآن رحيل بعض اللاعبين مجانا، كما حدث مع الحارس جانلويجي دوناروما والنجم الإيفواري، فرانك كيسييه، وتابع ذات المصدر التأكيد على أن كاردينالي كان واضحا جدّا عند حديثه مع مالديني بخصوص تجديد عقد بعض اللاعبين، في صورة إسماعيل بن ناصر وأردو كرونيتش ورفاييل لياو وساندرو تونالي وبيار كالولو، مشيرا إلى أن مسؤول “ريد بيرد” شدد على ضرورة عدم رحيل أي لاعب مجانا حتى لا يخسر ميلان رياضيا وماديا في نفس الوقت.

وفشل مسؤولو ميلان لحد الآن في إقناع نجم “الخضر” (24 عاما) بتجديد عقده إلى غاية صيف عام 2026 (العقد الحالي ينتهي صيف عام 2024)، بسبب عدم اقتناع بن ناصر بالعرض المادي للروسونيري، الذين اقترحوا عليه راتبا سنويا يقدر بـ3.5 مليون يورو، في وقت يطلب فيه أزيد من 4 ملايين يورو، وقرر باولو مالديني تأجيل المفاوضات مع وكيل أعمال الدولي الجزائري إلى غاية الشهر المقبل، بعد ضبط كل تفاصيل نقل الملكية للشركة الأمريكية “ريد بيرد” ودخول مسؤولي الأخيرة في المفاوضات بشكل مباشر، ومنحها مسؤولية الاستجابة لمطالب بن ناصر المالية، وهو الذي يعد أحسن لاعبي ميلان بوصف متابعين.

وسجل بن ناصر بداية موسم قوية جدّا، أهلته للفوز بجائزة أفضل لاعب في فريقه خلال شهر الماضي، وهي الجائزة الثالثة له في ميلان منذ بداية عام 2022، وخلال 5 أشهر من المنافسة، أي أنه تحصل على 3 جوائز من أصل 5 ممكنة، كما أنه أسهم في فوز الروسونيري على انتر في داربي الغضب، أول أمس، بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين وكان من أحسن اللاعبين في المباراة.