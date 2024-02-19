المُنافس المونديالي للجزائر يلعب مُقابلتَين في شهر مارس

لقطة من المباراة الودّية بين الجزائر وغينيا كوناكري، بِملعب وهران في سبتمبر 2022.

على غرار المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم، سيلعب مُنافس له في تصفيات كأس العالم 2026، مقابلتَين ودّيتَين أواخر الشهر القادم.

ويتبارى “الخضر” بِأرض الوطن ودّيا مع كلّ من منتخبَي بوليفيا وجنوب إفريقيا، في الـ 22 والـ 26 من مارس المقبل، على التوالي.

وبِالمِثل، ووفقا لِأحدث تقارير الصّحافة في غينيا كوناكري، فإن منتخب بلادها سيُواجه ودّيا كلّا من فريقَي فانواتو وكوراساو، بِالمملكة العربية السعودية في الـ 21 والـ 24 من مارس المقبل، تواليا.

وينتمي منتخب فانواتو إلى منطقة أوقيانوسيا، ويشغل المركز العالمي الـ 170 ضمن آخر تصنيف لـ “الفيفا”. بينما ينشط فريق كوراساو في منطقة “الكونككاف”، ويتموقع في الرّتبة العالمية الـ 91.

وتُقام هاتان الدورتان الودّيتان وغيرها عبر أرجاء المعمورة أواخر مارس المقبل، تحت مظلّة الاتحاد الدولي لِكرة القدم.

ويتبارى المنتخب الوطني الجزائري مع ضيفه الغيني، بِرسم الجولة الثالثة من تصفيات المونديال، ثمّ يُسافر زملاء إسماعيل بن ناصر إلى أوغندا لِمواجهة منتخب هذا البلد، في إطار الجولة الرابعة. على أن تُنظّم المقابلتان في فترة ما بين الـ 3 والـ 11 من جوان القادم.