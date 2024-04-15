النائب العام الروسي إيغور كراسنوف يحل بالجزائر

استقبل وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرّشيد طبي النائب العام لفيدرالية روسيا إيغور كراسنوف، بمقر وزارة العدل، الإثنين 15 أفريل 2024.

حلّ النائب العام الروسي إيغور كراسنوف اليوم، الإثنين 15 أفريل، بالجزائر مرفوقًا بوفد يضم إطارات من النيابة العامة الروسية.

واستقبل وزير العدل، حافظ الأختام عبد الرّشيد طبي، بمقر وزارة العدل، النائب العام لفيدرالية روسيا إيغور كراسنوف.

وتندرج هذه الزيارة، حسب بيان وزارة العدل، “في إطار مواصلة تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين وزارة العدل الجزائرية والنيابة العامة الروسية، حيث تم خلالها التوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون (2024-2025) والذي يأتي تتويجًا لبرتوكول التعاون الموقع عليه من السيد وزير العدل الجزائري والسيد النائب العام الروسي في الجزائر بتاريخ 28 نوفمبر 2023.”