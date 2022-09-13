النائب العام السعودي في زيارة إلى الجزائر لـ5 أيام

حلّ بالجزائر يوم الثلاثاء، النائب العام السعودي سعود بن عبد الله بن مبارك المعجب، في زيارة عمل تدوم 5 أيام.

وكان في استقبال النائب العام السعودي بمطار هواري بومدين الدولي، وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي.

وحسب بيان للوزارة، فإن هذه الزيارة تأتي “في إطار تعزيز علاقات التعاون القانوني والقضائي بين البلدين. والإرتقاء بها إلى مستوى العلاقات الأخوية الراسخة بين الجزائر والسعودية”.

“وستكون الزيارة فرصة للنائب العام السعودي، لإجراء لقاءات مع بعض كبار المسؤولين في الجزائر. ولزيارة مؤسسات تابعة لقطاع العدالة، إضافة إلى مواقع أثرية وهيئات ثقافية”، يضيف البيان.