الناتو يعلن إدخال سبتة ومليلية المحتلّتين “تحت حمايته”

وافق أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) يوم الأربعاء، على وثيقة تعتبر الهجرة غير الشرعية ضمن “التهديدات” التي تمسّ بالسلامة الإقليمية لأعضائها، وتستدعي تدخّل الحلف. وهو ما اعتبرته صحف إسبانية إشارة إلى سبتة ومليلية الخاضعتين للسيطرة الإسبانية في المغرب.

وقالت صحيفة “إل موندو”، إنّ الدليل الجديد لحلف الناتو، يوفّر حماية إضافية لإسبانيا ضد تدفّق المهاجرين نحو سبتة ومليلية من المغرب.

وبناء على وثيقة الناتو، سيعتبر أيّ تدفّق متعمّد للمهاجرين نحو أراض تابعة لعضو في الحلف، عدوانا عسكريا، تضيف الصحيفة.

وتنصّ الوثيقة المكوّنة من 16 صفحة، على أنّ حلف الناتو يجب أن يحمي نفسه من الأطراف المعادية التي تنفّذ “أنشطة ضارة على غرار الهجرة، والابتزاز الاقتصادي، وحملات التضليل..”.

ومما يترتّب على التعديل الجديد في دليل الناتو، حسب الصحيفة ذاتها، أنّ إسبانيا سيكون بإمكانها أن تستخدم المفهوم الجديد لطلب المساعدة من الحلف، عند مواجهة هجوم من المغرب باستغلال المهاجرين، مثلما وقع في سبتة عام 2021.