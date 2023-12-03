الناتو ينتظر أخبارا سيئة من أوكرانيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، إن الناتو يجب أن يكون مستعدًا للأخبار السيئة القادمة من أوكرانيا.

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج، إن الناتو يجب أن يكون مستعدًا للأخبار السيئة القادمة من أوكرانيا، وهذا في مقابلة تلفزيونية مع قناة “إيه آر دي” الألمانية.

وفي جواب حول مستقبل الأوضاع في أوكرانيا، وهل كان يخشى أن يتفاقم الوضع في أوكرانيا في المستقبل، ينس ستولتنبرج أجاب “علينا أيضا أن نكون مستعدين للأخبار السيئة”مضيفا أن “الحروب تتطور على مراحل. لكن علينا أن ندعم أوكرانيا في الأوقات الجيدة والسيئة على حد سواء.” حسب ما نقلته وكالة “إيتار تاس” الروسية.

ينس ستولتنبرج اعترف أن دول الناتو غير قادرة على تلبية الطلب المتزايد من الذخيرة، وبالتالي فأصبح من الضروري تعزيز إنتاج الذخيرة.

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج، قال أن أوكرانيا الآن في “وضع حرج”.

لكنه، يضيف ذات المصدر، رفض اقتراح أو توصية ما يجب القيام به حيال هذا الوضع قائلا “سأترك الأمر للأوكرانيين والقادة العسكريين لاتخاذ هذه القرارات العملياتية الصعبة”.

ينس ستولتنبرج تطرق أيضا إلى التحديات التي تواجهها صناعة الدفاع الأوروبية، قائلا “إحدى القضايا التي يجب أن نعالجها هي تجزئة صناعة الدفاع الأوروبية”. كما أضاف أنه من المهم عدم السماح لأسعار الذخيرة بالارتفاع الآن مع ارتفاع الطلب.

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج، وفي حديثه مع قناة “إيه آر دي” قال كذلك أنه لم تكن هناك تطورات مهمة في ساحة المعركة خلال الأشهر القليلة الماضية، كما رفض مشاركة توقعاته لما يمكن أن يحدث بعد ذلك.