الناخب الوطني استدعى 26 لاعبا ومواجهة ودية مرتقبة أمام مالي

أبطال العرب في تربص بسيدي موسى لتحضير "الكان"

شرع المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما بطل العرب في تربص تحضيري لعشرة أيام بالمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطني في سيدي موسى،في إطار تحضيراته لكأس أمم إفريقيا لهذه الفئة المقررة بالجزائر من 29 أفريل إلى 20 ماي من السنة القادمة.

واستدعى الناخب الوطني، رزقي رمان، 26 لاعبا لهذا المعسكر بينهم 4 عناصر جديدة تنشط في فرنسا،الجناح الأيسر لنادي مونت بولييه أكليل لينو ووسط الميدان الهجومي لنادي نانت يانيس بن علي، وجاهل ريان لاعب أولمبيك ليون وشهين شتيوي من نادي لوهافر.

وأوضحت الفاف أن هذا التربص سيكون تقريبا بكامل التعداد الذي توج ببطولة العرب، باستثناء بعض العناصر التي صرف عنها المدرب الوطني النظر في هذا المعسكر لتراجع مستواهم.و ضمت القائمة لاعبين من أكاديمية الفاف واتحاد العاصمة وأتلتيك بارادو وشباب بلوزداد، بالإضافة إلى لاعبين ينشطون في الخارج بفرنسا ولاعب من الزمالك المصري.

وأشار الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن المدرب رزقي رمان حضر برنامجا مكثفا خلال هذا التربص على مدار عشرة أيام بين 18 و28 ديسمبر الجاري، كما سيخوض صغار الخضر ثلاثة مباريات ودية من بينها مباراة أمام منتخب مالي لأقل من 17 عاما في انتظار ترسيمها.