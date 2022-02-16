الناخب الوطني الأسبق مازال يبحث عن فوز في بطولة مغمورة!

لوكاس ألكارز (من اليسار) رفقة مساعده ومدرب اللّياقة البدنية، في بيت "الخضر"

مازال الناخب الوطني الأسبق لوكاس ألكاراز يبحث عن انتصار، في بطولة كروية مغمورة.

ومعلوم أن التقني الإسباني لوكاس ألكاراز (55 سنة) درّب “الخضر”، ما بين أفريل 2017 وأكتوبر من السنة ذاتها.

ويُشرف المدرب لوكاس ألكاراز منذ أواخر ديسمبر الماضي، على العارضة الفنية لِنادي أولمبياكوس نيقوسيا، الذي ينتمي إلى بطولة قبرص للقسم الأوّل.

وقاد المدرب لوكاس ألكاراز فريقه أولمبياكوس نيقوسيا في 8 مقابلات لِحدّ الآن، ولم يتذوّق بعد حلاوة الفوز. حيث أجرى 6 لقاءات في البطولة: 4 هزائم وتعادلَين. ومواجهتَين في ثمن نهائي الكأس: خسارتَين وإقصاء.

وتُصنّف بطولة قبرص لكرة القدم ضمن خانة الدرجات السفلى على المستوى الأوروبي، كما أن منتخب هذا البلد يتموقع في الرّتبة الـ 105 عالميا، في آخر تصنيف لـ “الفيفا”.