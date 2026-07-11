النادي الأهلي محطّة منصف بقرار الجديدة للعودة إلى المنتخب الوطني

المصريون متمسّكون بالدولي الجزائري ويسعون لإقناع دينامو زغرب لتسهيل الصفقة

قالت تقارير إعلامية مصرية، إنّ نادي الأهلي، مهتم حقيقة بالتعاقد مع الدولي الجزائري منصف بقرار، مهاجم نادي دينامو زغرب الكرواتي في الفترة الحالية، حيث وضعه القائمون على شؤون النّادي المصري ضمن مخطّطاتهم المستقبلية لتدعيم الفريق قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد 2026-2027، نافية في الوقت ذاته ما تردّد بخصوص الشق المالي المقترح على دينامو زغرب والمقدّر بـ4 ملايين أورو، أي ما يعادل 60 مليار سنتيم بالعملة المحليّة، وذلك بحسب ما جاء في صحيفة “اليوم السابع” السبت.

ومعلومٌ أن بقرار كان بدأ مسيرته الكروية في وفاق سطيف، حيث حمل ألوان “الكحلة” من سنة 2020 إلى غاية 2022، وهي السنة التي تحوّل فيها اللّاعب إلى نادي إسترا الكرواتي عام 2022، ثم بعدها خوض تجربة قصيرة في البطولة الأمريكية من بوابة نادي نيويورك سيتي خلال عام 2023، فالعودة بعدها إلى البطولة الكرواتية والانضمام إلى تشكيلة دينامو زغرب في صائفة 2025.

ويرتبط بقرار ونادي دينامو زغرب الكرواتي بعقد يمتدّ إلى غاية نهاية شهر جوان 2028، وهو الذي صار حلقة مهمّة في تشكيلة النّادي الكرواني الذي يُشرف عليه المدرّب ماريو كوفاتشيفيتش، بالنّظر إلى المستويات التي ظهر بها اللاّعب، فضلاً عن كونه عنصرًا مهمًا في النّادي الكرواتي، الأمر الذي جعل الطّاقم الفنّي يُشركه بانتظام في كلّ مباريات الفريق في الموسم المنقضي، علماً أنّ بقرار كان قد أنهى الموسم الفارط تسجيل18 هدفا في مختلف المنافسات مع ناديه.

يحدث هذا في الوقت الذي أكّد فيه الصحفي الكرواتي تومو نيشوتا، عبر موقع “جيرمانياك” المحلي، أن إدارة الأهلي تتمسّك بصفقة بقرار في الفترة الحالية، وتعتبره هدفاً رئيسيا في “الميركاتو” الصيفي الحالي، كاشفًا عن تجهيز المصريين لمزايا عديدة للاّعب في حال قبوله الانتقال إلى الأهلي، من بينها راتبا شهريا يفوق بكثير ما يتقاضاه في دينامو زغرب.

ويطمحُ بقرار لخوض تجربة جديدة خارج القارة “العجوز”، بهدف العودة في القريب العاجل إلى المنتخب الوطني، وبالخصوص في القترة الحالية، وهو الذي شارك مع “الخضر” في كأس أمم إفريقيا الأخيرة، غير أنّه اكتفى بخوض مباراة واحدة أمام منتخب غينيا الاستوائية، ولم يظهر بالمستوى المطلوب وقتها، الأمر الذي جعله يخسر تدريجيا مكانته في تشكيلة السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، ويغيب بعدها عن التربّصات الأخيرة التي سبقت مشاركة زملاء محرز في نهائيات كأس العالم.