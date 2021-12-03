النادي الإفريقي يضم رضوان زردوم

تعاقد نادي الإفريقي التونسي مع اللاعب الجزائري الشاب رضوان زردوم، لدعم صفوف فريق باب الجديد في المرحلة المقبلة.

ونشر اللاعب الجزائري على حسابه الرسمي بتطبيق إنستغرام صورة له وهو يرتدي قميص النادي الإفريقي وكتب تحتها “بسم الله توكلنا عليك يا الله”.وحسب نفس المصدرأن زردوم وقع السبت عقدا رسميا لفائدة النادي الإفريقي لمدة ثلاث سنوات.

وتجدر الإشارة إلى أن زردوم (22 عاما) سبق له اللعب في تونس بقميص النجم الساحلي قبل أن يعلن الطرفان في أكتوبر الأول الماضي فك التعاقد بالتراضي.وكانت مشكلة تأخير المستحقات المالية عدة أشهر السبب وراء رحيل زردوم عن النجم الساحلي قبل نحو شهرين.وشارك رضوان زردوم اليوم في تدريبات النادي الإفريقي ليكون بذلك أول انتدابات الفريق الأحمر والأبيض في الميركاتو الشتوي.