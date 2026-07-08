النادي الرياضي القسنطيني يتعاقد مع 5 لاعبين

أعلنت إدارة النادي الرياضي القسنطيني، عن التعاقد رسميًا مع خمسة لاعبين، في إطار تدعيم التشكيلة تحضيرًا للموسم الكروي الجديد.

وتعاقد إدارة النادي مع الحارس أسامة ملالة القادم من اتحاد بسكرة لتعويض الحارس خنيش محمد.

كما انضم المدافع المحوري موسى بن زايد قادما من السويحلي الليبي، بالإضافة إلى ياسين زغاد، القادم من مستقبل الرويسات.

وتعاقدت إدارة النادي القسنطيني مع لاعبين قادمين من اتحاد خنشلة ويتعلق الأمر بكل من إسلام بكير، وحميد جاوشي.

وأكدت إدارة النادي القسنطيني أنها اتفقت مع عدة لاعبين، على أن يتم الإعلان الرسمي عن انضمامهم فور استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة.