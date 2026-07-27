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رياضة

النادي الرياضي القسنطيني يستقدم إسلام بكير وفايز بلقوراي

عمر سلامي
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النادي الرياضي القسنطيني يستقدم إسلام بكير وفايز بلقوراي
ح.م
إسلام بكير

أعلن النادي الرياضي القسنطيني تعاقده مع اللاعبين إسلام بكير وفايز بلقوراي، في إطار تدعيم التشكيلة تحسبا للموسم الجديد.

ووقع إسلام بكير القدام من اتحاد خنشلة على عقد يمتد إلى غاية 2028، فيما أمضى بلقوراي على عقد مدته ثلاث سنوات.

ورحبت إدارة النادي الرياضي القسنطيني بالثنائي بكير وبلقوراي، متمنية لهما التوفيق’ في مشوارهما مع النادي.

ويتنقل الفريق اليوم إلى حمام بورقيبة لإقامة تربص تحضيري مغلق من 27 جويلية إلى 05 أوت المقبل، استعدادا للموسم الجديد.

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