النادي الرياضي القسنطيني يعزي في وفاة المناصر برهان

كان حاضرا في ملعب حملاوي لمتابعة مباراة نهضة بركان

تقدمت إدارة شباب قسنطينة بتعازيها الخالصة، إثر وفاة المناصر الوفي للفريق، برهان حربوش.

وكان برهان حاضرا رفقة الأنصار الأوفياء بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، لمتابعة مباراة النادي أمام نهضة بركان، وأصيب بنوبة قلبية، قبل أن توافيه المنية بالمستشفى.

ونشرت إدارة النادي القسنطيني تعزية جاء فيها: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المغفور له بإذن الله برهان حربوش، أحد المناصرين الأوفياء الذين كانوا حاضرين في ملعب الشهيد حملاوي لمتابعة مباراة النادي الرياضي القسنطيني ونهضة بركان، قبل أن توافيه المنية لاحقًا بالمستشفى”.

وأضافت: “وإذ نعبر عن عميق حزننا لهذا المصاب الجلل، نتقدم إلى عائلة الفقيد وأصدقائه وكافة محبيه بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون”.