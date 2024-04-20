النادي العلمي للطلبة بالعاصمة يطلق النسخة الثانية لأسبوع التصميم

أطلق النادي العلمي للطلبة بالعاصمة “ALUMNI HEC ALGER” النسخة الثانية من مسابقة أسبوع التصميم، وهي التظاهرة التي تهدف إلى تحفيز الإبداع والابتكار داخل مجتمع “الغرافيكس”.

وأفاد النادي في بيان تلقت “الشروق” نسخة منه أن أسبوع التصميم 2.0 هو مسابقة تستمر لمدة أسبوع، من 21 إلى 27 أبريل، تجمع مصممي الجرافيك الموهوبين حول ثلاثة مواضيع رئيسية هي: تجديد التطبيقات وتصميم المنتجات والعلامات التجارية للأحداث، موضحا أن الهدف الرئيسي هو تشجيع هذه العقول المبدعة على خوض التحدي وتخطي حدود التصميم الغرافيكي ورسومات الكمبيوتر.

ولفت النادي العلمي للطلبة أن هذا الأسبوع لا يتعلق بالمنافسة فقط، بل يتعلق بإظهار الشغف بالتصميم والإبداع من خلال مجموعة من الأنشطة المثيرة، ما يتيح فرصة فريدة للعقول المبدعة للتميز ومشاركة أفكارها المبتكرة واستكشاف آفاق جديدة.

وكانت التسجيلات لهذه المسابقة قد انطلقت في 14 أفريل الماضي، على أن تكون النهائيات في 27 أفريل المقبل، تتخللها أيام تكوينية من 21 إلى 23 أفريل بالمدرسة الوطنية العليا للفندقة بعين البنيان غربي العاصمة.