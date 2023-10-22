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رياضة
قطع شوطاً كبيراً في البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة

النادي المصرى يدرس إعادة عبد الرحيم دغموم لقائمة الفريق

ع. ع
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النادي المصرى يدرس إعادة عبد الرحيم دغموم لقائمة الفريق

يدرس مسئولو النادي المصري، إعادة الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب الفريق، إلى قائمة الفريق في جانفي المقبل، وذلك بعد خروج اللاعب من القائمة في بداية الموسم؛ بسبب إصابته في وقت سابق بقطع في الرباط الصليبي، حسبما أكدته جريدة اليوم السابع المصرية أمس مضيفة أن دغموم قد قطع شوطاً كبيراً في البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة.

وكان دغموم قد تعرض لإصابة القطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مشاركته في نهائي كأس الرابطة، والتي انتهت بفوز سيراميكا على المصري برباعية، وخضع دغموم لجراحة الصليبي في أحد المراكز الطبية بقطر وأدى أيضاً برنامجه التأهيلي.

من ناحية أخرى، قرر علي ماهر المدير الفني للنادي المصري، منح لاعبي الفريق راحة لمدة 24 ساعة، وذلك بعد الفوز على طلائع الجيش بهدف نظيف في الجولة الرابعة من الدوري واستأنف المصري تدريباته أمس الأحد استعدادا لمواجهة بيراميدز يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري.

وتقدم النادي المصري إلى المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 9 نقاط عقب الفوز على الطلائع، وخاض المصري 4 مباريات حقق الفوز في 3 لقاءات وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو المصري 5 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرى.

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