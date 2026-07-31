النادي المصري يتمسك بدغموم ويرفض مغادرته

تلقى العديد من العروض الرسمية

حسمت إدارة نادي المصري البورسعيدي الجدل المُثار مؤخراً حول مستقبل صانع ألعاب الفريق، الجزائري عبد الرحيم دغموم، وذلك عقب ورود العديد من العروض الرسمية والشفهية للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية.

وفي تصريحات خاصة لـ”كورة بلس”، أشار مصدر مسؤول داخل القلعة الخضراء إلى أن دغموم تلقى بالفعل عدة عروض مغرية من أندية في الدوري الجزائري الممتاز والدوري الليبي. وأكد المصدر أن إدارة النادي اتخذت قراراً حاسماً برفض جميع هذه العروض قاطعاً، مُعربة عن تمسكها الكامل بوجود النجم الجزائري ضمن القوام الأساسي للفريق خلال الاستحقاقات القادمة.

وأوضح المصدر أنه لا توجد أي نية لدى الجهاز الفني أو الإدارة للاستغناء عن خدمات دغموم في الوقت الحالي، بل على العكس؛ إذ يسود اتجاه قوي داخل مجلس إدارة النادي البورسعيدي، برئاسة كامل أبو علي، لبدء مفاوضات رسمية لتجديد عقد اللاعب وتمديد إقامته مع الفريق لسنوات إضافية، لضمان الاستقرار الفني واستمرار عناصر الخبرة.

وفي سياق آخر يُبرز التحركات المكثفة لتعزيز صفوف الفريق، كانت إدارة النادي المصري قد أتمت رسمياً إجراءات التعاقد مع المهاجم المغربي عبد الله زياني بعقد يمتد لأربعة مواسم قادماً من نادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي، وذلك في إطار خطة النادي لدعم الخط الهجومي بصفقات نوعية قادرة على صنع الفارق في المسابقات المحلية والأفريقية.