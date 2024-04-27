النادي المصري يجهز عبد الرحيم دغموم للعودة إلى المنافسة

بعد غياب دام 6 أشهر بسبب خضوعه لعملية جراحية

يجهز علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري، الجزائري عبد الرحيم دغموم نجم الفريق البورسعيدي لمواجهة الداخلية بالدوري المصري الممتاز، حيث يلتقي المصري البورسعيدي مع نظيره فريق الداخلية على ملعب الجيش ببرج العرب اليوم الأحد بالجولة العشرين من دوري نايل، بحسب ما أكدته وسائل إعلام مصرية.

وسبق أن انتظم دغموم في التدريبات الجماعية مع زملائه منذ عدة أسابيع بعد خضوعه لبرنامجه التأهيلي من إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وكان عبد الرحيم دغموم قد تعرض لإصابة القطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مشاركته مع الفريق البورسعيدي بنهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم في النسخة الماضية، قبل أن يخضع للعملية الجراحية بأحد المراكز الطبية في قطر.

ومن المقرر، أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الراعي الرسمي والناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل المصري البورسعيدي المركز الثاني وصافة الدوري بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة بعدما خاض 18 مباراة حيث فاز المصري في 9 مواجهات وتعادل في 4 لقاءات وخسر 5 أخرى وسجل لاعبو المصري 27 هدفا واستقبلت شباكهم 25 هدفا آخر.