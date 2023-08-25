-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
تمهيداً لضم لاعب تونسي مكانه

النادي المصري يضع عبد الرحيم دغموم على قائمة الانتظار

ع. ع
  • 52
  • 0
النادي المصري يضع عبد الرحيم دغموم على قائمة الانتظار

قرر النادي المصري وضع اللاعب الجزائري، عبد الرحيم دغموم، على قائمة الانتظار، خاصة فى ظل إصابته بقطع فى الرباط الصليبي للركبة، وعدم قدرته على المشاركة مع الفريق في الفترة المقبلة، وذلك لاستغلال ذلك المقعد في قائمة الأجانب لقيد التونسي فخر الدين بن يوسف.

وتضم قائمة أجانب المصري خمسة لاعبين وهم: الجزائري عماد بوبكر، التونسي، إلياس الجلاصي، النيجيري إيزي إيميكا، الكاميروني فرانك إيتوجا، الجزائري عبد الرحيم دغموم.

وتوصل النادي المصري إلى اتفاق مع التونسي فخر الدين بن يوسف، مهاجم بيراميدز والإسماعيلي السابق، للانضمام إلى الفريق البورسعيدي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وعقد كامل أبو علي، رئيس النادي المصري، جلسة خاصة مع اللاعب التونسي، الذي وصل القاهرة أمس للتفاوض مع المصري، ووقع اللاعب على عقود انضمامه إلى المصري في صفقة انتقال حر لمدة موسمين.

مقالات ذات صلة
شباب بلوزداد يدعم صفوفه بلاعبين جديدين

شباب بلوزداد يدعم صفوفه بلاعبين جديدين

بالفيديو.. سليماني يحظى باستقبال كبير من جماهير كوريتيبا البرازيلي

بالفيديو.. سليماني يحظى باستقبال كبير من جماهير كوريتيبا البرازيلي

ديشان يعلّق على وضعية كيليان مبابي

ديشان يعلّق على وضعية كيليان مبابي

منتخب فرنسا للناشئين يستبعد “إنزو ستيرنال” بسبب عبارة “الله أكبر”

منتخب فرنسا للناشئين يستبعد “إنزو ستيرنال” بسبب عبارة “الله أكبر”

مُنافس “الخضر” في ورطة

مُنافس “الخضر” في ورطة

سانت إيتيان الفرنسي يريد الدولي الجزائري كيفن غيتون

سانت إيتيان الفرنسي يريد الدولي الجزائري كيفن غيتون

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد