النادي المصري يضع عبد الرحيم دغموم على قائمة الانتظار

تمهيداً لضم لاعب تونسي مكانه

قرر النادي المصري وضع اللاعب الجزائري، عبد الرحيم دغموم، على قائمة الانتظار، خاصة فى ظل إصابته بقطع فى الرباط الصليبي للركبة، وعدم قدرته على المشاركة مع الفريق في الفترة المقبلة، وذلك لاستغلال ذلك المقعد في قائمة الأجانب لقيد التونسي فخر الدين بن يوسف.

وتضم قائمة أجانب المصري خمسة لاعبين وهم: الجزائري عماد بوبكر، التونسي، إلياس الجلاصي، النيجيري إيزي إيميكا، الكاميروني فرانك إيتوجا، الجزائري عبد الرحيم دغموم.

وتوصل النادي المصري إلى اتفاق مع التونسي فخر الدين بن يوسف، مهاجم بيراميدز والإسماعيلي السابق، للانضمام إلى الفريق البورسعيدي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وعقد كامل أبو علي، رئيس النادي المصري، جلسة خاصة مع اللاعب التونسي، الذي وصل القاهرة أمس للتفاوض مع المصري، ووقع اللاعب على عقود انضمامه إلى المصري في صفقة انتقال حر لمدة موسمين.