النادي المصري يقيل حسام حسن من تدريب النادي المصري

بسبب شتمه لدغموم وإدارة النادي

طالب اللاعب الجزائري عبد الرحيم دغموم، صانع ألعاب النادي المصري، بفسخ تعاقده مع النادى بسبب تطاول مدربه حسام حسن عليه بالسب، وكذلك على مجلس الإدارة، خلال مباراة أسوان بالدوري الممتاز.

وكان الجزائري قد تعرض لعقوبة مادية من إبراهيم حسن مدير الكرة، بسبب تغيبه عن تدريب الفريق، حيث كشفت مصادر مقربة من اللاعب، أنه كان قد حصل على إذن مسبق من الجهاز الفني لإجراء فحوصات طبية بسبب تعرضه للإصابة، وعلى الرغم من ذلك تم تغريمه.

وقال دغموم في رسالة وجهها إلى إدارة النادي المصري: “أطلب فسخ عقدي بالتراضي وذلك بسبب ما حدث مع الكابتن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول عقب مباراة أسوان يوم الاثنين الماضي، حيث قبل نهاية الشوط الأول تهجم علي في غرفة البدلاء بألفاظ وتوبيخ، وأنا قمت بالرد عليه “أنا لست مثل الكلب عندك” بعدها قلت له “حسبي الله ونعم الوكيل” ولذلك أتقدم إليكم بهذا الطلب”.

من جهته قرر مجلس إدارة النادي المصري وبالإجماع، إقالة المدرب حسام حسن المدير الفني للفريق مع توقيع غرامة مادية يحددها المجلس في جلسته المقبلة، مع تكليف الدكتور ميمي عبد الرازق بتولي مهام المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، وجاء في بيان الإقالة “نظرًا للتجاوزات غير العادية وغير المقبولة وغير المبررة من كل من الكابتن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول، والكابتن ابراهيم حسن مدير الكرة، وسبهم لمجلس الإدارة رئيسا وأعضاء بألفاظ جارحة أمام اللاعبين والإداريين بين شوطي مباراة اسوان وعقب انتهائها والتي أقيمت يوم الأربعاء، وكذلك شكوى اللاعبين من الإهانة المستمرة وسوء المعاملة وتوجيه السباب لهم والتلفظ بألفاظ جارحة لا تليق بلاعبي النادي ورغبة كثير من اللاعبين بطلب إنهاء التعاقد مع النادي بسبب المعاملة السيئة والإهانة من حسام حسن، وبعد تقدم بعض أعضاء الجهاز الإداري بمذكرات بإقرارهم بتجاوز كل من الكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن بسبهم لمجلس الإدارة واللاعبين وتأييدا لما تقدم به اللاعبون بالإهانة والمعاملة السيئة.