النادي رقم “14” لِسليماني

علي بهلولي
  • 347
  • 2
أعلنت إدارة نادي كلوج الروماني عصر الخميس، عن انتداب الهدّاف التاريخي للمنتخب الوطني الجزائري إسلام سليماني.

ولم تُقدّم إدارة نادي كلوج تفاصيل عن الصفقة على غرار مدّة العقد، واكتفت بِذكر المشوار الرياضي للمهاجم سليماني البالغ من العمر 37 سنة، ورحّبت به.

وكان سليماني قد فسخ في الأيّام القليلة الماضية عقده مع نادي شباب بلوزداد، رغم أن المدة تنقضي في صيف 2026.

وبِانتقاله إلى نادي كلوج الروماني، أمسى سليماني وقد انتمى إلى 14 فريقا في صنف الأكابر. وذلك في بطولات الجزائر والبرتغال وإنجلترا وتركيا وفرنسا وبلجيكا والبرازيل.

وبِخصوص نادي كلوج، فقد تأسّس في عام 1907، ويملك في رصيده ثمانية ألقاب بطولة رومانية آخرها في عام 2022. وخمسة ألقاب كأس محلية، آخرها في النسخة الماضية. وأربعة ألقاب كأس رومانية ممتازة، آخرها في عام 2020.

وفي الموسم الحالي، وبعد خوضه 7 لقاءات، يشغل فريق كلوج الرتبة الـ 14، من أصل 16 ناديا متنافسا في بطولة رومانيا.

التعليقات
2
  • Nermal

    Combien de buts ?? Depuis 2019 il est en chute libre

    0
  • لحسن مبارك

    مقارنة بالعديد من اللاعبين سليماني لا زال يستحق مكانة في المنتخب

    0

