الأهلى المصري: النادي يستعين بشرط الـ650 ألف دولار لضم مدافع اتحاد العاصمة

بدأ مسؤولو النادي الأهلي مرحلة “جس النبض” لضم الدولي الجزائري زين الدين بلعيد مدافع فريق اتحاد العاصمة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ورحّب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بإتمام الصفقة بعدما سبق وتم عرضه عليه مؤخراً ولم يُمانع المدرب السويسري في ضم اللاعب الجزائري الذي سجل هدف فريقه في مرمى الأهلي من ضربة جزاء خلال بطولة السوبر الأفريقي بالسعودية قبل عدة أشهر ليحسم الفريق الجزائري البطولة لصالحه بهدف نظيف، بحسب ما ذكرته جريدة اليوم السابع المصرية.

ويأتي التفكير في ضم المدافع الجزائري بعدما طلب مارسيل كولر تدعيم دفاع الفريق بأكثر من صفقة حيث طلب ضم مدافع مصري وأخر أجنبي لمواجهة أزمة الغيابات التي تضرب هذا المركز الحساس بالفريق، ويرغب الأهلي في حسم صفقة مدافع إتحاد العاصمة لصالحه خاصة وأن عقد اللاعب مع ناديه الجزائري والذي ينتهي في صيف 2026 يتضمن شرطاً جزائياً قيمته 650 ألف دولار وهو ما يُسهّل من إتمام الصفقة.