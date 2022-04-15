الناشرون الأجانب يناشدون الرئيس تبون الإعفاء

بخصوص ضريبة التحويلات المالية

بعث الناشرون الأجانب المشاركون في صالون الجزائر الدولي الأخير للكتاب رسالة إعلامية مستعجلة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يطلبون من خلالها التدخل العاجل لتحرير أموالهم العالقة بالبنك الخارجي بسبب فرض ضريبة على التحويلات.

وتقدّم ممثلون عنهم، في رسالة عبر “الشروق” بشكرهم العميق إلى الرئيس تبون على قراره بإعفاء العارضين من رسوم الإيجار، مشيدين كذلك بالتعاون المثمر والبنّاء لوزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، مع الناشرين العرب، بما قدمتم لهم أثناء إقامة المعرض الدولي، وتفضلها بتسلم مكتبة رئيس الجمهورية (المكتبة العامة).

وجاء في رسالة، باسم نقابة الناشرين العرب أبرقوا بها قبل أيام إلى الوزيرة، أنه رغم ما قدمه الرئيس عبد المجيد تبون والوزارة للناشرين العرب، من إعفاءات وخدمات، وحسن استقبال وكرم ضيافة، إلا أنهم تفاجؤوا عند إجراء التحويلات المالية للمبالغ التي تم تحصيلها من مبيعاتهم بالمعرض بوجود ضريبة 2 % التي تطبق على المستوردين بالجزائر.

وأكد المصدر أن صالون الكتاب يعتبر “منطقة حرة مؤقتة”، وكل المشاركين ليسوا مقيمين، ولا يقومون بالاستيراد، فالناشر يرسل كتبه عبر الجمارك والذي يباع يحول قيمته الذي لا يباع يعتبر مرتجعات ترد إلى مصدرها الأصلي، ولذلك لم يسبق من قبل فرضُ أي ضرائب على الناشرين.

وذكّر الناشرون العرب بمزايا المادة 44 من الأمر 08، المتضمن قانون المالية التكميلي، والمؤرخ 24 جويلية 2008، الصادر في العدد 42 من الجريدة الرسمية، حيث نصت على أن “تعفى من كل الحقوق والرسوم الكتب والمؤلفات المستوردة والموجهة للبيع في إطار المهرجانات والمعارض وصالونات الكتاب المنظمة تحت رعاية المكلفة بالثقافة”.

لذا، طلب المعنيون من رئيس الجمهوريّة ووزيرة الثقافة التدخل لدى الجهات الرسمية، لإعفاء التحويلات المالية للناشرين من هذه الضريبة، لتواكب مبادرة السلطات العليا في الإعفاء من الإيجار.