الناشطة الفلسطينية منى الكرد وشقيقها ضمن الشخصيات الـ100 الأكثر تأثيرا في العالم

اختارت مجلة “التايم” الأمريكية، الأربعاء، الناشطة الفلسطينية منى الكرد وشقيقها محمد ضمن الشخصيات الـ100 الأكثر تأثيرا في العالم.

وشملت القائمة أسماء قادة سياسيون وفنانون ومبتكرون ورياضيون، وضمت القائمة عددا من كبار رجال الأعمال، مثل الرئيس التنفيذي لأبل تيم كوك، والملياردير إيلون ماسك.

وقالت المجلة إنه من خلال المشاركات على الإنترنت والظهور الإعلامي، فتح الناشطان محمد ومنى الكرد للعالم نافذة للتعرف على “كيفية العيش تحت الاحتلال في القدس الشرقية، مما ساعد على إحداث تحول دولي في الخطاب فيما يتعلق بإسرائيل وفلسطين”.

وأشارت إلى أنه “لأكثر من عقد من الزمن، تحارب عائلة الكرد مع العشرات من جيرانهم في حي الشيخ جراح ضد إخلاء منازلهم قسرا من قبل المستوطنين الإسرائيليين. تحدى محمد ومنى الكرد، اللذان احتجزتهما السلطات الإسرائيلية مؤقتا هذا الصيف، الروايات الحالية حول المقاومة الفلسطينية من خلال المنشورات والمقابلات، وإضفاء الطابع الإنساني على تجارب جيرانهم والرد على الاقتراحات بأن العنف كان في الغالب من قبل الفلسطينيين”.

ورأت أن “الشقيقين يتمتعان بشخصية جذابة وجريئة، وأصبحا أكثر الأصوات شهرة لأولئك المهددين بفقدان منازلهم في الشيخ جراح. وساعدا في إلهام الشتات الفلسطيني لتجديد الاحتجاجات”، مشيرة إلى أنه “في الولايات المتحدة، الحليف الأقوى لإسرائيل منذ فترة طويلة، تظهر استطلاعات الرأي دعما متزايدا للفلسطينيين”.

في ذات السياق علق محمد الكرد على اختياره وأخته ضمن قائمة المئة الأكثر تأثيرا في العالم بالقول عبر حسابه على تويتر إن “ذلك مؤشرا إيجابيا باتجاه مركزة القضية الفلسطينية في الحيز العام العالمي. لكن صناعة الرموز لا تكفي لمناصرة الشعب الفلسطيني”.

وأضاف: “ما نطالب به هو تغيير جذري وملموس للمنظومة الإعلامية التي تشمل التايمز لإنهاء انحيازها للصهيونية ودفها لتكن أكثر جرأة في الحديث عن الحركات التحررية والمقاومة الفلسطينية بكل أشكالها.

واحتفى ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي باختيار محمد ومنى، معتبرين ذلك مفخرة لكل الفلسطينيين، وحكاية ملهمة للأجيال.

كما تمت الإشادة أيضاً بالرد الذي أصدره الأخوان على هذا التصنيف، ووصفه العديد من المغردين بأنه “مثال على الثبات وعدم الانحياز”.