الناطقة باسم الحكومة البريطانية: ثقافة الراحل سليمان بخليلي كانت مبهرة

قالت الناطقة باسم الحكومة البريطانية، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، روزي دياز، أن الإعلامي الزميل الراحل سليمان بخليلي، كانت ثقافته واسعة ومبهرة.

وجاء في تغريدة نشرتها، روزي دياز، عبر صفحتها على تويتر “أحزنني خبر وفاة الإعلامي الجزائري القدير سليمان بخليلي، رحمه الله ورزق ذويه الصبر والسلوان”.

وتابعت في تغريدتها “كان سليمان رحمه الله قد شاركنا معلومات شيقة حول معنى وأصل بعض الكلمات من اللهجة الجزائرية واللغة العربية، كانت ثقافته واسعة ومبهرة…”

الوزير الأول يعزي في وفاة سليمان بخليلي

وبعث الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن رسالة تعزية لعائلة الإعلامي الراحل سليمان بخليلي.

وقدم بن عبد الرحمن، السبت، خالص تعازيه لأسرة الفقيد منوها بالمسار الإعلامي الثري للراحل ومواقفه المدافعة عن الإعلام الهادف البنّاء وثوابت الأمة ومقوماتها.