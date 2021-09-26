الناطقة باسم الخارجية البريطانية تتحدى العرب

أعلنت الناطقة باسم الخارجية البريطانية روزي دياز تحديها للعرب داعية متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي إلى اختبار مهارتها في الترجمة من العربية إلى الإنجليزية.

وكتبت روزي دياز، الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على “تويتر”، الأحد، بمناسبة اقتراب اليوم العالمي للترجمة، المصادف لـ 30 سبتمبر من كل عام إنها تدرس الترجمة في الوقت الحالي وتحاول اختبار مهارتها في الترجمة من اللغة العربية.

ودعت الدبلوماسية البريطانية متابعيها العرب إلى قبول التحدي وإرسال كلمات، وقالت في رسالتها “أرسلوا لي بعض من الكلمات التي ترون أنه يصعب ترجمتها إلى الإنجليزية وسأحاول خوض التحدي”.