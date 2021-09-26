الناطقة باسم الخارجية البريطانية تتحدى العرب
أعلنت الناطقة باسم الخارجية البريطانية روزي دياز تحديها للعرب داعية متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي إلى اختبار مهارتها في الترجمة من العربية إلى الإنجليزية.
وكتبت روزي دياز، الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على “تويتر”، الأحد، بمناسبة اقتراب اليوم العالمي للترجمة، المصادف لـ 30 سبتمبر من كل عام إنها تدرس الترجمة في الوقت الحالي وتحاول اختبار مهارتها في الترجمة من اللغة العربية.
بمناسبة اقتراب #اليوم_العالمي_للترجمة والذي يوافق 30 سبتمبر من كل عام، وأيضا بالنظر إلى دراستي للماجستير في الترجمة حاليا، أردت أن أقوم بتحدّ يتمثل في محاولة ترجمة كلمات بالعربية يصعب عادة ترجمتها إلى الانجليزية. أرسلوا لي بعضا منها وسأحاول رفع التحدي! #صباح_الخير pic.twitter.com/ogKIx36IqY
— Rosie Dyasروزي دياز 🇬🇧 (@RosieDyasUK) September 26, 2021
ودعت الدبلوماسية البريطانية متابعيها العرب إلى قبول التحدي وإرسال كلمات، وقالت في رسالتها “أرسلوا لي بعض من الكلمات التي ترون أنه يصعب ترجمتها إلى الإنجليزية وسأحاول خوض التحدي”.