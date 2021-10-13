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الجزائر

الناطق باسم الخارجية يكذب تمويل الجزائر لاتفاقية بين جنود ماليين وروس

طاهر فطاني
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الناطق باسم الخارجية يكذب تمويل الجزائر لاتفاقية بين جنود ماليين وروس

كذب الناطق الرسمي باسم الخارجية الجزائرية، الأربعاء، ما نقلته وسائل الإعلام بخصوص ما قيل عن تمويل الجزائر لجزء من الاتفاقية الأمنية بين جنود ماليين وروس تابعين لشركة فانغر الخاصة.

ووصف الناطق باسم الخارجية الجزائرية، في تصريح لـ “الشروق”، المعلومة “بالمناورة الخبيثة” التي روج لها عرابون ودمى يمولون من خارج الوطن.

وأشار المصدر نفسه، إلى أن من يروجون لهذه المعلومة تتحكم فيهم دولة مجاورة ويتلقون الدعم والتمويل منها.

وكان موقع الكتروني نشر مقالا وصفه بـ “السري”، تحدث فيه عن قرار الجزائر تعزيز تقاربها مع المجلس العسكري المالي الحالي، قائلا إن السلطات الجزائرية أطلقت سرا عملية مفاوضات لتشكيل تحالف أعمق مع الجيش المالي. وهي المعلومات التي قال عنها مصدرنا أنها “لا أساس لها من الصحة”.

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