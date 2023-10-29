الناطق باسم جيش الاحتلال يستشهد بآية قرآنية مع قائمة شهداء حماس!

استشهد أفيخاي أدرعي، الناطق الرسمي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بآية قرآنية في منشور عرض من خلاله قائمة شهداء حماس.

ونشر أدرعي تدوينة عبر حسابه على منصة إكس تحوي قائمة بأسماء وصور شهداء المقاومة، مرفقة بالآية الكريمة: “{أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ}”، إشارة إلى الأنفاق، التي وصفها بعض الخبراء بشريان حياة حماس.

وسخر نشطاء من أدرعي الذي تعود على الاستشهاد بالقرآن الكريم لتجميل صورة الاحتلال البشعة، لافتين إلى أن الأنفاق أو “مترو حماس” كما يصفها الكثيرون، ستبقى شوكة في حلق الصهاينة.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن، السبت 28 أكتوبر الجاري، استشهاد قائد سلاح الجو في حركة “حماس” عصام أبو ركبة باستخدام طائرات مقاتلة، وأيضا اغتيال اغتيال قائد القوة البحرية في لواء غزة راتب أبو صهيبان، المسؤول عن عملية تسلل البحري إلى شاطئ “زيكيم” منذ أيام.

كما أعلن يوم الخميس 26 أكتوبر، عن “تصفية” شادي بارود نائب رئيس دائرة المخابرات لدى “حماس”، و3 قادة عسكريين، هم قائد كتيبة الدرج والتفاح التابعة لمنظمة حماس، رفعت عباس، ونائبه إبراهيم جذبة وقائد المساعدات الحربية والإدارية طارق معروف.

وفي 10 أكتوبر نعت حركة حماس، عضو مكتبها السياسي زكريا أبو معمر الذي استشهد برفقة رفيقه القائد جواد أبو شمالة، في غارة إسرائيلية على مدينة خانيونس، كما أعنت في 17 أكتوبر استشهاد أيمن نوفل، قائد لواء الوسطى في كتائب القسام، في قصف صهيوني همجي استهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة”.

في ذات السياق نعى المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة النائبة جميلة الشنطي العضوة في المكتب السياسي لحماس، والتي استشهدت في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا يوم 18 أكتوبر الجاري.

وضمت قائمة الشهداء التي نشرها أدرعي بالإضافة إلى السبعة البارزين، 47 عضوا آخرين، ارتقوا وهم يدافعون عن غزة ببسالة، ولا يضرهم وصف الدواعش التذي يحاول المتحدث باسم الصهاينة إلصاقه بهم في كل منشور.