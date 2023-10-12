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الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة: معركة “طوفان الأقصى” مستمرّة ضد الاحتلال

الشروق أونلاين
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الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة: معركة “طوفان الأقصى” مستمرّة ضد الاحتلال
أرشيف
أبو عبيدة

بثت قناة الجزيرة عصر الخميس، كلمة مصوّرة جديدة للناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، حول تطورات عملية طوفان الأقصى التي تنفذها المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

ونفّذت كتائب القسام، وهي الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عملية “طوفان الأقصى” فجر السبت 7 أكتوبر. مكبّدة المحتل الصهيوني ما يزيد عن 1300 قتيل.

وردّ الاحتلال الإسرائيلي على هذه العملية، بعدوان شامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، أودى بأرواح 1448 شهيدا، إلى غاية الخميس.

أهم ما جاء في كلمة أبو عبيدة المصوّرة:

  • ابتدأت فكرة هذه المعركة المباركة من حيث انتهت معركة “سيف القدس” في 2021، التي حشدت الأمة حول أهمية الدفاع عن مقدساتنا ومستقبل شعبنا في أرض فلسطين.
  • وتيرة التنسيق مع الإخوة في محور المقاومة ازدادت لحشد الجهود فيما يتعلق بمستقبل الصراع مع المحتل الصهيوني.
  • ليعلم كل أبناء شعبنا وأمتنا أن قيادة المقاومة كانت تعمل بلا كلل وتواصل الليل بالنهار، من أجل هذا النجاح العسكري التاريخي، الذي سيدرس على مدار العقود القادمة.
  • درسنا نظام معركة العدو من كل النواحي قبل تنفيذ العملية، من خلال تقدير الموقف عملياتيا واستخباراتيا.
  • قامت كتائب القسام بتصنيع الصواريخ والقذائف والطائرات المسيّرة ومنظومات الدفاع الجوي لتنفيذ عملية طوفان الأقصى.
  • تم وضع خطة دقيقة لاستدعاء وحشد 3000 مجاهد لعملية المناورة و1500 مجاهد لعمليات الدعم والإسناد في ظل أقصى درجات السرية.
  • سيكون لنجاح طوفان الأقصى العسكري غير المسبوق في تاريخ الصراع مع المحتل، عظيم الأثر في مسيرة التحرير والعودة.
  • العدو يعلم أنه تعرض لفشل استراتيجي خطير، بعدم مقدرته على معرفة نوايانا بتنفيذ عملية طوفان الأقصى.
  • الأولى أن تتم محاسبة القيادة العسكرية والسياسية للاحتلال، على فشلها وغبائها المركّب بدلا من الاستعراض بقتل الأبرياء.
  • المعركة مستمرة على الأرض في كافة محاور القتال ضد المحتلّ على أرض المعركة.
  • إن تجرأ الاحتلال على تنفيذ مناورة برية في غزة، سنلجأ لخيارات تكبّد العدوّ خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
  • لدينا أوراق ستكون ثمنا لحرية أسرانا في سجون الاحتلال.
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