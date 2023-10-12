الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة: معركة “طوفان الأقصى” مستمرّة ضد الاحتلال

بثت قناة الجزيرة عصر الخميس، كلمة مصوّرة جديدة للناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، حول تطورات عملية طوفان الأقصى التي تنفذها المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

ونفّذت كتائب القسام، وهي الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عملية “طوفان الأقصى” فجر السبت 7 أكتوبر. مكبّدة المحتل الصهيوني ما يزيد عن 1300 قتيل.

وردّ الاحتلال الإسرائيلي على هذه العملية، بعدوان شامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، أودى بأرواح 1448 شهيدا، إلى غاية الخميس.

أهم ما جاء في كلمة أبو عبيدة المصوّرة: