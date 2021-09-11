الناطق باسم كتائب القسام “نعد أسرانا بأنهم سيتحررون قريبا ضمن الصفقة الجديدة”

تعهد الناطق باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، بالإفراج عن الأسرى الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم في أي صفقة تبادل قادمة، فيما يتوقع أن يمثل اليوم الأسرى المعاد اعتقالهم أمام محكمة الصلح التابعة للكيان الصهيوني.

وقال في كلمة له مساء السبت “لن تتم أي صفقة تبادل جديدة دون الأسرى الأبطال الأربعة الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم”.

وأكد أن اعتقال الأسرى لا يخفي ما وصفه بـ”حجم العار الذي لحق بالعدو ومؤسساته”، كما اعتبر أن عملية فرار الأسرى أظهرت مجددا “هشاشة أمن العدو”.

مثول الأسرى أمام محكمة الصلح

وفي ذات السياق، مثل الأسرى الفلسطينيون الأربعة الذين أعيد اعتقالهم، مساء السبت، أمام محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة الناصرة لتمديد اعتقالهم.

وكانت قوات الاحتلال قد ألقت القبض على أسيرين فلسطينيين آخرين جنوب الناصرة، فجر السبت؛ ليصبح عدد الذين تمت إعادة اعتقالهم خلال الساعات الماضية، أربعة من أصل ستة، فروا الإثنين الماضي من سجن جلبوع.

ومن جانبها، أعلنت هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينيين أنها كلفت طاقمها القانوني، للوقوف على مصيرهم والكشف عن مكان وظروف اعتقالهم. وحذرت، في بيان، من إقدام سلطات الاحتلال على التنكيل بهم والانتقام منهم.

كما أفاد مصدر مطلع من “الحركة الأسيرة” أن كافة التنظيمات والفصائل الفلسطينية في سجون الاحتلال، قاموا بتشكيل لجنة طوارئ لمواجهة قمع مصلحة السجون للأسرى كافة وأسرى الجهاد الإسلامي بشكل خاص.