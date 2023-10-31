الناطق باسم كتائب القسام يكشف عن استخدام سلاح جديد لأول مرّة (فيديو)
كشف الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة في كلمة مصوّرة يوم الثلاثاء، عن استخدام المقاومة الفلسطينية سلاحا جديدا للمرة الأولى. لصدّ عدوان الاحتلال الصهيوني على غزة.
وقال أبو عبيدة في كلمته:”تمكّن سلاح البحرية في كتائب القسام، من توجيه عدّة هجمات في الأيام الماضية بواسطة توربيد “العاصف” الموجّه عن بعد”.
وأوضح الناطق باسم الجناح العسكري لحركة “حماس”، أن هذا السلاح محلّي الصنع، يدخل الخدمة لأول مرة، في معارك المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال.
كما كشف المتحدث باسم المقاومة، عن توجّه كتائب القسام إلى الإفراج عن عدد من الأسرى الأجانب الذين تمّ احتجازهم خلال عملية “طوفان الأقصى” خلال الساعات المقبلة.
وجاءت هذه الخطوة، بناء على وساطة من بعض الدول. وانسجاما مع رغبة المقاومة في عدم الاحتفاظ بهم في القطاع، يقول أبو عبيدة.
(جَاءتْها رِيحٌ عَاصِف)
سلاح طوربيد العاصف الذي يدخل الخدمة في معركة #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/scd0NbySKR
— شباب لأجل القدس – الأردن (@4jerusalem) October 31, 2023
أهمّ ما جاء في كلمة أبو عبيدة:
- بدأ العدو مناورات برية في عدّة محاور شمال قطاع غزة،
- قواتنا تعمل على التصدّي المدروس للعدوّ في كلّ المحاور،
- مجاهدونا يخوضون مواجهات ضارية مع العدوّ،
- تدمير 22 آلية عسكرية للعدوّ بقذائف الياسين 105 المضادة للدروع،
- التفجير يتمّ بوضع العبوات على الآليات المعادية من مسافة الصفر،
- قتل وإصابة عدد كبير من جنود العدوّ في عدّة نقاط للاشتباك،
- يتزامن هذا مع الاستمرار في دكّ العمق الصهيوني بالصواريخ،
- تمكّن سلاح البحرية في كتائب القسام من توجيه عدّة هجمات في الأيام الماضية بواسطة توربيد “العاصف” الموجّه عن بعد،
- غزة ستكون مقبرة لجنود الاحتلال وقيادته السياسية والعسكرية،
- معركة طوفان الأقصى هي باكورة معركة تحرير فلسطين،
- ننفي أن يكون العدوّ قد وصل إلى أي أسير لدينا في كتائب القسام،
- هناك أسرى ومحتجزون موجودون لدى أفراد من الشعب الفلسطيني في غزة،
- تدخلت بعض الدول لتحرير بعض الأسرى الأجانب وأبلغناهم بأننا سنفرج عن عدد من الأجانب خلال الأيام القادمة،