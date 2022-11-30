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الناقد المبدع يوسف وغليسي: عثمان سعدي.. وداعا سفير الضاد

الشروق أونلاين
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الناقد المبدع يوسف وغليسي: عثمان سعدي.. وداعا سفير الضاد
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يوسف وغليسي

نعى الناقد والأكاديمي المبدع يوسف وغليسي فقيد الجزائر الدكتور عثمان سعدي (1930 – 2022)، حيث كتب منشورا على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك جاء فيه: “إلى جنات النعيم أيها الأمازيغي الذي عرّبه الإسلام، وجعل منه سفيرا للضاد وقلعةً للدفاع عن (عروبة الجزائر عبر التاريخ)، وعن (العربية وتحدياتها المستقبلية)، ومؤرخا عالما يبحث عن (الجذور العربية للكلمات الأمازيغية)، ويؤاخي بين العرب، والأمازيغ الذين هم في تصوره (عرب عاربة)!…”، مضيفا بالقول: “لقد دافع عن الهوية العربية للجزائر وثورتها بلا هوادة؛ عبر (الجمعية الجزائرية للدفاع عن اللغة العربية)، وعبر أعمال علمية وأدبية أخرى؛ فقد جمع التراث الشعري للثورة الجزائرية في قلعتين شعريتين قوميتين حصينتين (العراق وسوريا)؛ إذ جمع 255 قصيدة لمائة وسبعة شعراء عراقيين، حين كان سفيرا في بغداد (1971 /1974)، كما جمع 198 قصيدة لأربعة وستين شاعرا سوريا، حين كان سفيرا في دمشق (1974 /1977). وقد رأى في ذلك التراث “الدليل الحي على عروبة المغرب العربي وعروبة الجزائر وعروبة ثورتها” (الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج 1، ص 08)”. وختم منشوره بالقول: “سلام عليك في الخالدين أيها الجبل (العربري) الشامخ الشاهق!”

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