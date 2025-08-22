الناقلون يمتثلون لقرار منع الحمولة الزائدة بالحافلات في العاصمة

خوفا من المطاردات الأمنية ولاستعادة تنظيم سير النقل

بدت أوضاع الناقلين على مستوى عديد الخطوط الناشطة على مستوى ولاية الجزائر، هذه الأيام وتزامنها مع حادث سقوط الحافلة بوادى الحراش، تسير في الاتجاه القانوني، بإتباع عدد منهم للإجراءات الاحترازية والتقيد بنظام الحمولة الواجب توفيره بكل حافلة، إذ بدأت بعض الأساليب الإيجابية تطفو على السطح برفض حمل أكثر من العدد الذي يتوافق مع كل نوع من المركبات، وحجتهم في ذلك أنهم ملزمون بإتباع نظام النقل، خوفا من توقيفهم بالحواجز الأمنية التي تضاعفت بها التفتيش، ضمن إجراءات وصفت من طرف المواطنين بالإيجابية، والتي تتطلب الاستمرارية.

المتنقل عبر حافلات بعض خطوط النقل على مستوى العاصمة أو باتجاه الولايات المجاورة لها، يلمح بعض الانضباط الذي أظهره أصحاب الحافلات، بعد جملة من الانتقادات التي وجهت لهم، على إثر الحادث المأسوي الذي سجل عقب سقوط حافلة لنقل المسافرين من أعلى جسر وادي الحراش والذي خلف 18 قتيلا وعدد لا يستهان به من الجرحى، حيث صوبت أصابع الاتهام فور ذلك لأصحاب الحافلات الذين تخطى عدد كبير منهم كل الأعراف والقوانين المتعامل بها، سواء من استمرار السير بالحافلات المتآكلة أو عدم امتثالهم للإجراءات الأمنية من خلال الصيانة الدورية والمراقبة التقنية، فضلا عن مشكل الحمولة الزائدة التي زادت عن حدها في السنوات الأخيرة، نظير النقص الظاهر في عدد الحافلات مقابل غلق الاستيراد، من دون ذكر جشع الناقلين الذي زاد عن حده، بتكديس عدد الركاب فوق طاقة الاستيعاب المعمول بها داخل كل نوع من الحافلات، وهو ما يزيد من مؤشر عدد الوفيات في حال تسجيل حوادث المرور.

ويأتي امتثال الناقلين للقانون الذي يحدّد عددا معينا من المسافرين الواقفين داخل الحافلة، لتحاشي المطاردات الأمنية بالحواجز وخوفا من فرض غرامات أو عقوبات تصل إلى غاية إدخال الحافلة للمحشر، حيث امتثل هؤلاء للقرارات الأخيرة خاصة وأن حادثة الحراش لا تزال بالأذهان، وأي خطأ من طرف أصحاب الحافلات يمكن أن يجرهم لعواقب لا يحمد عقباها.

من جهتهم، عبّر المواطنون عن ارتياحهم لعودة الناقلين إلى ميزان نشاطهم، مع جعل حافلاتهم تتنفس أخيرا، بمنع حمولة تفوق طاقة استيعابها المطلوبة للسلامة العامة، آملين بأن تستمر مثل هذه الإجراءات التنظيمية، ولا تتوقف مع مرور الأيام ولا تكون مجرد زوبعة لمسايرة حادث الحراش الأليم، لفرض قوانين تتبع بشكل يومي، والذي يقابله ضرورة توفير حافلات جديدة وخطوط أخرى، لضمان مرافقة السير الحسن للإجراءات الجديدة وإتباعها بشكل صارم حتى لا يجد المسافر نفسه مجبورا للتدافع من أجل الركوب لإيجاد مساحة ولو صغيرة واقفا على الأرجل للوصول إلى وجهته تزامنا والدخول الاجتماعي الذي لا يفصلنا عنه سوى أسابيع.