الناقلون يهدّدون بالإضراب ويطالبون برفع أسعار “الطاكسي”

احتجوا ضد الظروف الصعبة التي يشتغلون فيها

هدّدت الاتحادية الوطنية للناقلين الجزائريين المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل، بالدخول في إضراب عن العمل بسبب تماطل مصالح وزارة النقل في الفصل في مطالبهم وعلى رأسها الزيادة في تسعيرة النقل.

وأعرب رئيس الاتحادية الوطنية للناقلين بلال محمد، في تصريح لـ”الشروق”، عن امتعاضهم العميق من الظروف القاسية التي يعاني منها الناقلون بعد أزيد من سنة من توقف عدد كبير منهم عن ممارسة النشاطـ، أي منذ مارس الماضي، مؤكدا أن أغلبيتهم باتوا لا يستطيعون تأمين أبسط ضروريات العيش الكريم، إضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود منذ سنة 2019، ما يكلفهم خسائر باهظة.

وحسبما أفاد به بلال محمد، يعيش الناقلون أزمة خانقة بعد التوقف عن العمل، الذي أفرزته جائحة كورونا منذ أزيد من سنة، مؤكدا أن فرحتهم لم تكتمل بعد عودة النشاط، بسبب العراقيل التي يواجهها هؤلاء يوميا على مستوى محطة النقل بالخروبة، مطالبين وزارة النقل بالتدخل الفوري قصد النظر في جملة المطالب التي تقدّم بها الاتحاد الوطني للناقلين، على رأسها فتح المتعامل “سوقرال” المشرف على تسيير محطات نقل المسافرين باب الحوار معهم، وإعفائهم، من تسديد الحقوق الكاملة -حسبهم- أي بنسبة 100% مقابل الخدمات التي يتلقاها هؤلاء بالمحطة، خاصة وأنهم يشتغلون وفق البروتوكول الصحي ما يقلص نشاطهم بنسبة 50%.

وطالب ذات المتحدث بوزارة النقل، بتمكينهم من إقرار زيادات في أسعار النقل، وهذا نتيجة ارتفاع أسعار الوقود ممثلا في المازوت والبنزين وهو ما يكلفهم مصاريف كبيرة.

وتطالب الاتحادية الوطنية للناقلين أيضا، بفتح مكتب خاص لسيارات الأجرة على مستوى محطة الخروبة بالعاصمة، وهذا بهدف تسهيل مزاولة نشاطهم وتسهيل عملية التواصل مع المنخرطين وسائقي سيارات الأجرة، غير أنه حسب بلال محمد، ضرب هذا المطلب عرض الحائط، حيث أنه سبق وأن قاموا بعدة طلبات إلى مديرية تسيير محطات النقل الحضري بالخروبة “سوقرال” قصد منحهم ترخيص لفتح مكتب خاص، وكان الرد عبارة عن تصريح شفهي على حد قوله، غير أن الفرحة لم تكتمل – حسبهم – ليتفاجؤوا بالشرطة تطلب منهم ترخيصا كتابيا.