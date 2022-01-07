النايلي فن راق ويحمل الكثير من الروحانيات

الفنانة نجاة الصغيرة للشروق العربي:

ولجت عالم الفن النايلي في سن مبكرة، استطاعت أن تؤسس لنفسها اسما أصبح مطلوبا ليس في منطقتها فقط، بل في أنحاء كل الوطن، نقف معها في هذه المساحة، لتقترب أكثر من جمهورها، وللحديث عن بداياتها وعراقيل التواجد في هذا المجال، وكيف تخطط لإخراج هذا الطابع إلى العالمية، على حد قولها.

من هي الفنانة نجاة؟

اسمي نجاة بن عمر الأغواطية، أما الاسم الفني فهو نجاة الصغيرة، اخترت هذا الاسم لأن بدايتي في هذا المجال، كانت منذ سن 15.

كيف كانت البداية في هذا المجال؟

كانت بدايتي سنة 2005، حين سجلت ألبوما مع الفنان كمال النايلي، لقي صدى كبيرا في منطقة أولاد نايل، الجلفة والأغواط ومناطق السهوب. كان ذا طابع نايلي وأغواطي، وهما طابعان يختلفان، اختلف مضمونه بين أغان خاصة بالزواج، وبعضها من التراث الأغواطي ذي الطابع الصوفي.

كم تملكين من ألبوم في السوق؟

أملك سبعة ألبومات، سواء مع بعض الفنانين أم تسجيل فردي.

نرجع إلى الكلمات وتوزيع الموسيقى؟

هناك أغان من التراث، والبعض من الشعر، وبعض الأغاني أنا من قمت بتلحينها.

كيف ترين طابع النايلي في الجزائر؟

الفن النايلي فن أصيل وراق، وهو طابع يحمل الكثير من الروحانيات، يمكن القول إنه من طالع الديوان، بآلات موسيقية مثل البندير والقصبة. وللذكر، هذا الطابع محبوب جدا، وهذا ما لاحظته عندما أغني خارج المنطقة، حيث ألتقي بشرائح مختلفة من المجتمع، ليسوا من أولاد نايل، مثلا من العاصمة أو من مدينة وهران، وغيرهما، حيث يتجاوب الجميع مع موسيقى وكلمات الفن النايلي، ولم يبق هذا الطابع خاصا بمناطق السهوب فقط، بل هو مطلوب في كل أنحاء الوطن. وقد كنت مطلوبة جدا في الكثير من الأعراس هناك.

هل يمكن أن يصبح له صدى عالمي كبير؟

أكيد، لأن أولاد نايل لهم نسبة كبيرة وتواجد في إفريقيا، غير أن الكثير لم يستطع إبراز هذا النوع إلى العالم ككل. وربما السبب يعود إلى عدم تطوير هذا الطابع. مثلا، لو تضاف إليه لمسات عصرية، سوف يتحقق هذا، وآلات جديدة كذلك.

هل لديك مشاركات في هذا الطابع داخل الوطن أو خارجه؟

أكيد، شاركت في العديد من المهرجانات، خارج حدود أولاد نايل، في الكثير من أنحاء الوطن، رفقة العديد من الفنانين من منطقتا وحتى من خارج المنطقة، وتلقيت العديد من الدعوات خارج الحدود، لكن، بحكم سني لم يسمح لي بالسفر لأسباب وظروف عائلية.

بالعودة إلى البدايات الأولى كامرأة نايلية هل كانت هناك عراقيل من المحيط والعائلة؟

صحيح، في البداية رفضت العائلة، فكرة أن أغني، بحكم أن المنطقة محافظة، لكن مع إلحاحي وإصرار جدتي- رحمها الله- قبل والدي الفكرة، لكن بشرط أن أغني الفن الأصيل فقط، وكذا الغناء للنساء في الأعراس.

هل المرأة النايلية قادرة على تحدي إيصال هذا النوع خارج الحدود؟

أكيد، مع وجود حب هذا الفن والاشتغال عليه بصدق.

حدثينا عن الفترة الأخيرة من مشوارك إلى حد الساعة؟

توقفت منذ سنة 2011، فلم أسجل بعدها، بقيت فقط مع الأعراس، أردت أن أشتغل على شيء يضيف إلى رصيدي، ويرفع اسمي في هذا الميدان.

مستقبلا ماذا لديك في هذا المجال؟

لدي ديو مع الشاب خلاص، في أغنية مشتركة خاصة بالأعراس.